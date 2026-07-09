דבורה שריפיאן בכר ( צילום: ישר )

מפלגת ישר בראשות הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט מודיעה על צירוף משמעותי לשורותיה: דבורה שריפיאן בכר (44), לוחמת השב״כ והמוסד לשעבר עם 22 שנות ניסיון ביטחוני, יזמת חינוכית ומובילה חברתית, מצטרפת למפלגה. בכר מביאה עימה שילוב נדיר של ניסיון מבצעי בעולמות המודיעין והסייבר, לצד מנהיגות חברתית ממוקדת בצמצום פערים ופיתוח הפריפריה.

בכר, המתגוררת כיום בקיבוץ אילות שבדרום, נולדה בטהראן בצל המהפכה האסלאמית. בגיל שבע הוברחה עם משפחתה לישראל במבצע חשאי של המוסד. כמי שגדלה בבית שמרני, נלחמה על זכותה להתגייס והפכה למפקדת מוערכת בצה״ל, כשהיא משתחררת בדרגת סרן לאחר שורת תפקידי פיקוד והדרכה.

גדי אייזנקוט ( צילום: טל גל\פלאש90 )

מהשטח המבצעי למחלקה המודיעינית "תוהו ובוהו בטהרן": הניו יורק טיימס חושף את הקרע העמוק בצמרת האיראנית בני סולומון | 11:50 את דרכה בשב״כ החלה בכר בחזית המבצעית כלוחמת בתפקיד שטח, כשהיא לוקחת חלק בסיכול פיגועים ואיסוף מודיעין מבצעי במסגרת תפקידה ב׳צוות טקילה׳. עם סיום שירותה בשב״כ התגייסה לשירות במוסד, שם שירתה בתפקידים מבצעיים ובמגוון תפקידים מודיעיניים. בהמשך התמחתה כאנליסטית ומומחית בעולמות ה-big data והסייבר. בכר התקדמה לתפקידי פיקוד בכירים, כשהיא משמשת כמנהלת ענף מודיעיני במחלקה המבצעית. בתפקיד זה הובילה תוכניות איסוף רגישות, פיתוח מערכות ניתוח נתונים, ובניית תמונת מודיעין בזמן אמת. בכר דוברת פרסית כשפת אם - יכולת שהפכה לנכס אסטרטגי בעבודתה המודיעינית. מהמודיעין לחינוך: פורצת דרך לנוער הפריפריה מתוך חזון לשינוי עולם האפשרויות הפתוח בפני הדור הצעיר בפריפריה, בחרה בכר לתרגם את הידע המודיעיני והטכנולוגי שצברה לקידום חברתי. היא חלמה, ייסדה והקימה את מגמת המצוינות הייחודית במערכת החינוך "ביטחון ומודיעין במסלול איראן" באילת.

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בכר גייסה באופן עצמאי משקיעים ולמעלה מ-1.5 מיליון שקלים להקמת התוכנית, פיתחה את הסילבוס הלימודי מול משרד החינוך, והקימה מגמות בתיכונים באילת ובפריפריה החברתית והגיאוגרפית. התוכניות סוללות לנוער מקומי את הדרך לשירות משמעותי, גם ביחידות המודיעין והסייבר המובילות ביותר.

כיום תוכנית הלימודים פרוסה בשבע ערים בישראל, ועשרות מבוגריה השתלבו ביחידות טכנולוגיות מובילות בצה״ל ובמערכות הביטחון. התוכנית זכתה בינואר האחרון לפרס ראש אמ״ן לחשיבה יוצרת בשל תרומתה הגדולה לגיוון דיעות וצורות חשיבה בקרב אוכלוסיות משרתי חיל המודיעין וקידום הזדמנויות לילדי הפריפריה.

בכר בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה ומדעי המדינה מאוניברסיטת בר-אילן, תעודת הוראה באזרחות ובפרסית, ובעלת תואר שני בהתמחות במנהיגות חינוכית הוראה ולמידה.

איזנקוט: "לוחמת למען הפריפריה"

הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט, יו״ר ישר! עם איזנקוט, מסר: "דבורה בכר היא לוחמת למען הפריפריה. יש לי היכרות ארוכת שנים עם דבורה, היא מייצגת את כל מה שיפה ומבטיח במנהיגות הישראלית. מדובר באישה שפרצה תקרות זכוכית, שירתה כלוחמת וכמנהלת בכירה בליבת המודיעין והסייבר של המוסד".

יועז הנדל ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

איזנקוט הוסיף: "דבורה בחרה לקחת את הידע והניסיון שלה כדי לבנות את דור העתיד בפריפריה. הניסיון המבצעי שלה, לצד הרוח היזמית והחינוכית שלה, הם נכס אדיר לנבחרת שלנו שתוביל את התיקון הנדרש למדינה".

בכר עצמה הסבירה את החלטתה: "במשך שנים פעלתי כלוחמת ומנהלת מאחורי הקלעים למען ביטחון המדינה, וראיתי מקרוב כיצד החלטות גורליות מתקבלות. היום, האתגרים הפנימיים שלנו דורשים מאיתנו לא להישאר בצד, אלא לקחת אחריות ולהשפיע מתוך מוקדי קבלת ההחלטות".

"אני מאמינה בחיבור שבין חוסן ביטחוני לחוסן חברתי, ובחובה שלנו להעניק לכל ילד וילדה בפריפריה את הכלים להוביל ולהצטיין", הוסיפה בכר. "החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט ולמפלגת 'ישר!' מכיוון שגדי מייצג מנהיגות שקולה, ישרת דרך וממלכתית, הרואה את טובת המדינה כולה לנגד עיניה ומביאה חזון של אחדות ותקווה אמיתית".

שורה של בכירים במפלגה

בכר מצטרפת לשורת בכירים שהצטרפו לישר! בחודשים האחרונים, בהם ראש השב״כ לשעבר יורם כהן, הכלכלן הבכיר שאול מרידור, השר לשעבר מתן כהנא, חברת הכנסת והשרה לשעבר אורית פרקש הכהן, ומנכ״לית "אחריי" לשעבר והמובילה החברתית עו״ד ענבר יחזקאלי, המובילה את הטיפול המפלגתי בפוסט טראומה תאיר איפרגן, לשעבר מנכ״לית משרד העבודה והמובילה החברתית אלקס ריף.

הצטרפותה של בכר מגיעה על רקע סקרים שמציגים את מפלגת ישר! במקום הראשון עם 23 מנדטים, כשהיא עוקפת את הליכוד. במקביל, איזנקוט הבהיר לאחרונה בריאיון לכיכר השבת כי הוא רואה בש״ס מפלגה ציונית שתהיה שותפה בממשלה שלו אם תקבל את עקרונות היסוד, ובראשם סוגיית גיוס חרדים.