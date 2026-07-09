נשיא איראן מותקף בהלוויה ( צילום: מסך )

טקסי ההלוויה של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי הפכו השבוע לזירת עימות פנימי חריף, כאשר נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ושר החוץ עבאס עראקצ'י ספגו התקפות אלימות מצד קבוצות קיצוניות. על פי דיווחים מטהרן ומעיראק, המתקפות משקפות את הקרע העמוק בצמרת השלטון האיראני בעקבות ההסכם עם ארצות הברית.

על פי הדיווחים, ביום שני הקיפו המונים זועמים את הנשיא פזשכיאן במהלך הטקס בטהרן, כשהם צועקים לעברו "מוות למתרפס", "מוות לבוגדים" ו"מוות לנורמליזטורים". בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות ושותפו גם על ידי לשכתו, נראה פזשכיאן מתנדנד ומבולבל, בעוד מאבטחיו מחלצים אותו מהמקום ודוחפים את ההמון לאחור. גם שר החוץ עבאס עראקצ'י, המזוהה עם המחנה המתון יותר, ספג תקיפה קשה. על פי הדיווחים, עראקצ'י הותקף ביום שני באבן במהלך הטקסים בעיראק, ונמלט בסמטה. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראים התוקפים מניפים דגלים, מקללים אותו וקוראים לרצוח אותו. באחד התיעודים מהתקרית בעיראק, נראים מאבטחים רצים בבהילות כדי לחלץ את שר החוץ מהמקום, כשחפץ כבד, ככל הנראה אבן גדולה, פוגע ברכב הסמוך אליו. המפגינים קראו לעבר שר החוץ ישירות "מוות למתפשר", "חסר בושה" וכן "מוות לבוגד שמוכר את המולדת". מקורות רשמיים באיראן ניסו לגמד את האירועים ותיארו אותם כמעשה של קבוצה קטנה של קיצונים, אך התקריות חושפות סדקים עמוקים בצמרת השלטון.

נשיא מותקף בהלוויה - צילום: רשתות חברתיות נשיא מותקף בהלוויה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

הרקע להתקפות: ההסכם עם ארה"ב

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הזעם שהתפרץ ברחובות הוא תוצאה ישירה של חתימת הסכם הבנות מפתיע בין איראן לארצות הברית ותחילתו של משא ומתן רשמי. בעוד פזשכיאן מנסה להוביל קו של פשרה כדי למנוע קריסה כלכלית, נאמני חמינאי וקיצונים ממחנה ג'לילי רואים בכך בגידה מוחלטת בערכי המהפכה האסלאמית.

על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס", גורמים אמריקנים בהווה ובעבר חשפו כי ממשל טראמפ חשש במהלך שיחות המשא ומתן באפריל האחרון שישראל עשויה לכוון לחיסול בכירי צוות המשא ומתן האיראני - שר החוץ עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף. החששות האמריקניים התגברו דווקא במהלך המגעים להפסקת אש, כאשר השיחות החלו להתקדם.

מכתב התפטרות ומשבר בצמרת

הדרמה בטהרן העמיקה עם פרסום מכתב המיוחס למוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג והאיש שנחשב ליורשו. במכתב נחשף כי מוג'תבא עצמו הסתייג מההסכם עם וושינגטון, אך אישר לנשיא לחתום עליו רק לאחר שפזשכיאן הסכים לקחת על עצמו את מלוא האחריות לתוצאותיו.

על פי דיווח בערוץ האופוזיציה האיראני איראן אינטרנשיונל, הנשיא פזשכיאן שלח מכתב רשמי למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי בבקשה להתפטר. גורם ששוחח עם איראן אינטרנשיונל מסר כי פזשכיאן אמר במכתבו הנוקב והביקורתי שהממשלה האיראנית הודחה למעשה מתהליך קבלת ההחלטות המרכזי והחיוני של המדינה. השליטה בפועל, כך לדבריו, עברה לידיה של קבוצה ספציפית של מפקדים במשמרות המהפכה.

פזשכיאן הדגיש במכתב כי הוואקום שנוצר עקב הדרתה של הממשלה הוא זה שסלל את הדרך לזרמים קיצוניים במשמרות המהפכה להשתלט. הוא אף הצהיר כי בנסיבות אלה, הוא אינו מסוגל לנהל את הממשלה ולמלא את חובותיו החוקיות. עדיין לא ברור אם מוג'תבא חמינאי יסכים לקבל את התפטרותו של הנשיא, אך תוכן המכתב מצביע על קרע עמוק וחסר תקדים בצמרת השלטון של הרפובליקה האסלאמית.