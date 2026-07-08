אחרי דום לב והחייאה: הסנאטור הרפובליקני נעלם - וארה"ב סוערת 

ביקורת פוליטית וציבורית נרחבת מופנית ביממה האחרונה כלפי לשכתו של הסנטור הרפובליקני הוותיק מיץ' מקונל, על רקע שתיקתה הממושכת באשר למצבו הרפואי. מקונל מאושפז מזה למעלה משלושה שבועות, בעקבות אירוע רפואי חמור בביתו בוושינגטון שבו נמצא מחוסר הכרה.

המועמד הדמוקרטי לסנאט מטעם מדינת קנטקי, צ'ארלס בוקר, תקף בחריפות את התנהלות אנשי צוותו של מקונל ואמר כי "המושב הזה שייך לעם, וככל שהימים חולפים, זה הכרחי שתושבי קנטקי ידעו מה קורה". לדבריו, "הגיע הזמן שנדע מה קורה. כשאנחנו לא יודעים אם הסנטור שלנו ערני, בהכרה או מסוגל לשרת, זו לא שאלה מפלגתית. זו שאלה של קנטקי".

בוקר הוסיף בביקורתו ואמר כי "מה שברור הוא שאנחנו יודעים כבר זמן מה שלמיץ' מקונל חסרה היכולת לייצג אותנו בסנאט. המשך ההתעלמות מכך אינו מנהיגות. זו התעללות בקשישים". גם מושל קנטקי הדמוקרטי, אנדי בשיר, הצטרף לדרישת השקיפות וציין כי "ובכן, לשכתו לא תקשרה איתי. אם הוא נמצא בבית החולים במשך מספר שבועות הם צריכים לתקשר באופן ישיר יותר".

הסנטור בן ה-84, אשר אינו מתמודד לכהונה נוספת וצפוי לפרוש בינואר הקרוב, פונה לבית החולים ב-14 ביוני. הקלטות הקשר של גורמי החירום שנחשפו מצביעות על כך שהחובשים הוזעקו לביתו לטפל באדם מחוסר הכרה שעבר דום לב, ואף בוצעו בו פעולות החייאה, אך לשכתו סירבה לאשר את הפרטים ומסרה רק שהוא ממשיך בהתאוששות.

בוואקום המידע שנוצר החלו להתפשט שמועות רבות ברשתות החברתיות, כולל טענות מצד פעילי ימין שמרנים על טיוח מצבו הממשי. מנגד, מנהיגים רפובליקנים בכירים בסנאט ניסו להרגיע את הרוחות ודיווחו כי שוחחו עמו בטלפון בימים האחרונים וכי הוא נשמע ערני ומעורב לחלוטין בענייני החקיקה.

היעדרותו הממושכת של מקונל אינה רק סוגיה בריאותית, אלא מייצרת קושי פוליטי ממשי עבור המפלגה הרפובליקנית. חסרונו מצמצם את הרוב הרפוליקני בסנאט ל-52 מול 47, והדבר הוביל לשיתוק זמני בוועדת ההקצבות המשפיעה, שבה מאזן הכוחות הפך לשווה בין המפלגות ומעכב אישור תקציבים.