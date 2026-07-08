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תיעוד נדיר מאיראן: המתחם שבו חוסל עלי חמינאי נחשף לראשונה

התקשורת הממלכתית באיראן פרסמה תיעוד רשמי ראשון ומפורט מתוך המתחם המרכזי בטהרן שספג פגיעה קשה |. בסרטון, המלווה במוזיקה דרמטית ובקריינות דתית, נראים נזקים כבדים למבנה, גגות שקרסו לחלוטין, עמודי בטון מנותצים ותשתיות ברזל מעוותות, לצד מבט פנורמי ממעוף ציפור הממחיש את עוצמת ההרס שהותירה התקיפה בלב המתחם (העולם הערבי)

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התיעוד הריג שפורסם
התיעוד הריג שפורסם

התקשורת הרשמית ב פרסמה תיעוד וידאו יוצא דופן ומפורט מתוך מתחם "חוסניית אימאם חומייני" בטהרן, המקום שבו פעל המנהיג העליון איראן עלי חמינאי ושספג פגיעה אנושה בפרוץ מלחמת שאגת הארי.

הסרטון הרשמי, שפורסם תחת חסות אתר האינטרנט של לשכת המנהיג העליון, מציג לראשונה בצורה פומבית ואינפורמטיבית את ממדי החורבן התשתיתי שנגרם למבנה השלטוני בעקבות התקיפה הישראלית.

על פי הכיתוב הרשמי המופיע על גבי הסרטון בשפה הפרסית, מדובר בתוצאות של מה שהוגדר ברפובליקה האסלאמית כ"תקיפה אמריקנית פחדנית" שהתרחשה בחודש אספנד לפי לוח השנה הפרסי (התואם לחודשים פברואר-מרץ).

במהלך התיעוד החדש, המצלמה נעה בין גלי ההריסות הרבים ומציגה תקריבים מפורטים של גגות בטון רחבי ממדים שקרסו פנימה לתוך אולמות המפגש הרשמיים. חלקי מתכת מפותלים, כבלי חשמל קרועים ותקרות אקוסטיות מנותצות נראים כשהם מכסים את רצפת המתחם, בעוד שעמודי התמיכה המרכזיים של המבנה נותרו חשופים וסדוקים.

באחת הסצנות המרכזיות בסרטון, המצלמה מתעדת מבט פנורמי ממעוף ציפור המציג מכתש ענק שנפער במרכז הגג של המתחם, דבר המעיד על עוצמת החימוש המדויק שחדר את תקרת המבנה וגרם לקריסתו המלאה של החלק המרכזי בו נהגו להתכנס בכירי הממשל והצבא.

מעבר לתיאור ההרס הפיזי, הסרטון משלב אלמנטים של תעמולה ומלחמה פסיכולוגית מבית מדרשה של טהרן, כאשר הקריינות המלווה את המראות הקשים מנסה לשדר חוסן פנימי ומצהירה כי הריסות המבנה לא יטילו אימה על תומכי המשטר. לקראת סיומו של האייטם המצולם, מבצעים העורכים האיראנים מעבר חד מהמראות המפויחים של האולם המודרני אל עבר קטעי ארכיון בהם נראה חמינאי כשהוא צועד בבריאות שלמה באותו המתחם בדיוק, כשהוא מוקף בדגלי איראן ותמונותיהם של מנהיגי המהפכה האסלאמית, במטרה ליצור חיבור סמלי בין חורבן המבנה לבין מורשתו של המנהיג.

איראןעלי חמינאי

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2
ממש לבכות חחחחחחחחח
דודו
1
בס"ד ממש תענוג. הווקלי שהשמיעו בלוויה של חמינאי היה ממש משמח. אולי יש תרגום למישהו? אמנם שלושת השבועות אבל זה חריגה לשם שמים...בפעם הבאה הפגיעות באויב יהיו יותר קטלניות. תודה רבה על המודיעין...אירנים טיפשים...
שמשון

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