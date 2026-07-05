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תנחומים נוסח רוסיה 

נקמה רוסית או מסר חבוי? הסרטון המזעזע שהעלה מדבדב רגע אחרי הלוויית חמינאי

בעוד איראן מתאבלת על מות מנהיגה העליון, דמיטרי מדבדב הגיע לביקור רשמי בטהראן שהסתיים בדרמה דיגיטלית חסרת תקדים (חדשות בעולם)

2תגובות
מדבב והפוסט המביש (צילום: מסך)

דמיטרי מדבדב, הנשיא לשעבר של רוסיה, הגיע ל כדי להשתתף בטקסי הלוויה של האייתוללה עלי חמינאי, שנהרג בתקיפות אמריקאיות וישראליות. בערוץ הטלגרם הרשמי שלו פורסם פוסט המביע תנחומים עמוקים בשם הנהגת רוסיה והעם הרוסי על ה"אובדן העצום" של העם האיראני.

אולם, רגעים ספורים לאחר דברי התנחומים הממלכתיים, הופיע בערוץ (המונה מעל 1.7 מיליון עוקבים) תיעוד חריג ומעורר מחלוקת: סרטון של חזיר לועס כשהוא רובץ בתוך שלולית בוץ. הסרטון הועלה ללא כל כיתוב הסבר ונמחק תוך דקות ספורות, אך צילומי המסך שלו כבר הספיקו לחרוך את הרשת.

תנחומים עם חזיר - העמוד הרשמי של מדבדב (צילום: מסך)

העובדה שהסרטון הועלה דווקא בשיאו של שבוע הלוויה, ודווקא כשהוא מציג חזיר חיה הנחשבת לטמאה ביותר גם באסלאם מעוררת גל של ספקולציות ברחבי העולם.

בעוד שההסבר הרשמי (שטרם ניתן) עשוי להיות טעות טכנית של מנהל ערוץ, יש מי שתוהים האם מדובר בפעולת נקמה מתוכננת או במסר חבוי של בוז כלפי המשטר האיראני.

איראןמשמרות המהפכהעלי חמינאימשטר האייתולותדמיטרי מדבדב

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2
טפשים הכוונה לארהב שכביכול תקעוה בבוץ האיראני
ינון מגל
1
זה היה חמינאי לא לחזיר הוא חזיר בגלגול🤣🤣🤣
זה לא חזיר

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