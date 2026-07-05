מדבב והפוסט המביש ( צילום: מסך )

דמיטרי מדבדב, הנשיא לשעבר של רוסיה, הגיע לאיראן כדי להשתתף בטקסי הלוויה של האייתוללה עלי חמינאי, שנהרג בתקיפות אמריקאיות וישראליות. בערוץ הטלגרם הרשמי שלו פורסם פוסט המביע תנחומים עמוקים בשם הנהגת רוסיה והעם הרוסי על ה"אובדן העצום" של העם האיראני.

אולם, רגעים ספורים לאחר דברי התנחומים הממלכתיים, הופיע בערוץ (המונה מעל 1.7 מיליון עוקבים) תיעוד חריג ומעורר מחלוקת: סרטון של חזיר לועס כשהוא רובץ בתוך שלולית בוץ. הסרטון הועלה ללא כל כיתוב הסבר ונמחק תוך דקות ספורות, אך צילומי המסך שלו כבר הספיקו לחרוך את הרשת.

תנחומים עם חזיר - העמוד הרשמי של מדבדב ( צילום: מסך )