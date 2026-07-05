שירה סעדון, צעירה בת 29, הגיעה להתארח בתוכנית שמשודרת בכאן 11 מבלי להעלות על דעתה שהופעתה על המסך תהפוך לאירוע מציל חיים.

בזמן ששירה שוחחה עם חברי הפאנל, ישב בביתו פרופסור אבי חפץ, מומחה בכיר לניתוחי גרון, והבחין בפרט מטריד: גוש חשוד באזור הצוואר שלה.

"ישבתי עם הבת שלי בסלון ואנחנו מסתכלים על התוכנית שהיא מאוד נחמדה ואז אני אומר לה את רואה? נראה לי שיש לה גוש בתירואיד, אז היא אמרה לי: אבא, אתה חייב לעשות עם זה משהו"

הפרופסור, שחש מחויבות מקצועית עמוקה, לא יכול היה להישאר אדיש; הוא פנה מיד לגורמים בהפקת התוכנית כדי להתריע על הממצא ולהפציר בשירה לגשת לבדיקה דחופה: "אם אני רואה משהו אני אומר, גם אם זה סתם משהו שנראה כלומנצ'יק. להעיר את תשומת הלב לא מזיק אף פעם". הרופא אף חשף כי זו לא הפעם הראשונה שהוא מאבחן זרים במקומות לא שגרתיים.

בעקבות פנייתו, שירה עברה סדרת בדיקות וביופסיות שאישרו כי אכן קיים גידול בצווארה. הפרופסור ביקש להרגיע את החששות אך הדגיש את חשיבות הגילוי המוקדם: "בדרך כלל זה לא סרטן וזה לא סופני, רוב הגושים שפירים. אבל כן צריך לבדוק את זה וצריך לראות שלא מדובר בגידול טיפה יותר אגרסיבי מהרגיל או גידול שכבר התפשט"

עבור שירה, מדובר היה בהלם מוחלט. היא העידה כי למרות שצפתה בשידור הפרק יחד עם משפחתה ואף ניסתה לבחון את עצמה במראה לאחר קבלת ההודעה, היא לא הצליחה לזהות בעצמה את הגידול שבו הבחין הרופא המיומן. "זה היה לי הלם מטורף", תיארה את הרגע שבו הבינה כי אובחנה דרך מסך הטלוויזיה.

בעקבות פנייתו של הפרופסור, החלה שירה בסדרת בירורים רפואיים וביופסיות שאישרו כי אכן קיים גידול באזור הצוואר.

למרות הבשורה המורכבת, שירה בחרה להסתכל על המקרה באופטימיות. הגידול, שנמצא כעת בהליך בירור ומעקב, הוא ממצא שכיח יחסית בקרב נשים צעירות שברוב המקרים אינו אגרסיבי, אך גילויו המוקדם הוא קריטי. "מבחינתי אני מחבקת את זה בשתי ידיים... המזל ללא ספק עמד לצידי", סיכמה שירה.