החיסון לסרטן הצליח: חולה נותר ללא מחלה יותר משש שנים

בכנס האגודה האירופית לחקר הסרטן (EACR 2026) שנערך בבודפשט, הציגה חברת הביוטכנולוגיה Treos Bio נתונים קליניים מעודדים המעידים על פוטנציאל חדש בתחום האימונותרפיה לסרטן - במיוחד עבור גידולים הנחשבים עמידים לטיפולים חיסוניים.

במוקד ההצגה עמדה תוצאה חריגה במיוחד: מטופל עם סרטן המעי הגס גרורתי, שאובחן בשנת 2019 עם מחלה מתקדמת הכוללת גרורות בכבד, בריאות ובמערכת הלימפה, נותר ללא עדות למחלה יותר משש שנים לאחר טיפול ניסיוני. מדובר בסוג סרטן מסוג MSS (Microsatellite Stable), הידוע ככזה שאינו מגיב בדרך כלל לאימונותרפיה.

המטופל קיבל שלוש מנות של החיסון הניסיוני PolyPEPI1018, המבוסס על פפטידים סינתטיים המכוונים לשבעה אנטיגנים סרטניים. הטיפול ניתן לצד כימותרפיה תחזוקתית, והוביל להתכווצות משמעותית של הגידולים שאפשרה ניתוח להסרתם. בדיקות פתולוגיות לאחר הניתוח לא מצאו תאים סרטניים חיים - לא בכבד, לא במעי ולא ב-27 קשרי לימפה שנבדקו.

ניתוחי מעבדה הראו כי החיסון הצליח לעורר תגובה ממערכת החיסון כנגד כל שבעת האנטיגנים שנכללו בו, כאשר תאים חיסוניים פעילים זוהו הן בדם והן ברקמת הגידול. ממצאים אלה עשויים להסביר את התגובה החריגה בגידול “קר” - כזה שבדרך כלל אינו מזוהה היטב על ידי מערכת החיסון.

מעבר למקרה הבודד, החברה הציגה גם פלטפורמה חדשה בשם PEPI Panel, שמטרתה לפשט ולהאיץ את פיתוח הטיפולים המותאמים אישית. בניגוד לגישות מסורתיות, הפלטפורמה אינה דורשת ביופסיה מהגידול, אלא מסתמכת על דגימת דם או רוק בלבד. המאגר כולל אלפי פפטידים סינתטיים המבוססים על נתונים מיותר מ-100 אלף גידולים וכ-16 אלף פרופילי HLA.

בניתוח ראשוני של 11 מטופלים עם שבעה סוגי סרטן, הצליחה המערכת לחזות כ-70% מהאנטיגנים המרכזיים בכל גידול. בקרב שישה מטופלים שקיבלו טיפול מותאם באמצעות הפלטפורמה, 83% מהפפטידים שנבחרו הצליחו לעורר תגובה חיסונית.

בכנס הוצג גם מקרה נוסף מתחום סרטן הריאות: מטופל עם סרטן ריאה מסוג NSCLC עם מוטציית EGFR, שמחלתו התקדמה למרות טיפולים קודמים, קיבל אימונותרפיה מותאמת אישית בת 11 פפטידים - גם כן ללא ביופסיה. לאחר מכן, טיפול בעזרת התרופה אוסימרטיניב הוביל לנסיגה ממושכת של הגידולים בריאות ובמוח שנמשכה מעל תשעה חודשים.

בחברה מדגישים כי הממצאים מחזקים את הפוטנציאל של שילוב אימונותרפיה מבוססת פפטידים עם טיפולים סטנדרטיים, במיוחד בסוגי סרטן עמידים. מוקדם יותר השנה קיבלה PolyPEPI1018 אישור IND מה-FDA, ובמקביל נחתם שיתוף פעולה עם חברת GenDx לפיתוח בדיקת אבחון נלווית מבוססת HLA.

למרות שמדובר עדיין בשלבים מוקדמים ובמספר מצומצם של מטופלים, הנתונים שהוצגו מצביעים על כיוון מחקרי מסקרן - כזה שעשוי להרחיב את גבולות האימונותרפיה גם אל גידולים שעד כה נחשבו “בלתי נגישים” למערכת החיסון.