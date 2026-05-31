תרופה ניסיונית חדשה לסרטן הריאה, Ivonescimab, מציגה תוצאות מבטיחות במיוחד ועשויה לשנות את פני הטיפול במחלה הקטלנית. לפי נתונים שהוצגו בכנס השנתי של האגודה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית (ASCO), התרופה הפחיתה את הסיכון למוות ב-34% בהשוואה לטיפול אימונותרפי קיים.

הניסוי, שלב 3 (HARMONi-6), כלל 532 חולים עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) במצב מתקדם, שלא קיבלו טיפול קודם. המטופלים שקיבלו את Ivonescimab בשילוב כימותרפיה הגיעו להישרדות חציונית של 27.9 חודשים, לעומת 23.7 חודשים בלבד בקבוצת הביקורת שקיבלה את התרופה Tislelizumab יחד עם כימותרפיה. יחס הסיכון (Hazard Ratio) עמד על 0.66 - תוצאה מובהקת סטטיסטית שמחזקת את האפקטיביות של הטיפול החדש.

Ivonescimab היא נוגדן דו-ספציפי ראשון מסוגו, הפועל בו-זמנית נגד שני מנגנונים מרכזיים: PD-1 — -לבון שמאפשר לתאי סרטן לחמוק ממערכת החיסון, ו-VEGF - גורם המעודד יצירת כלי דם שמזינים את הגידול. השילוב הזה נועד גם לשפר את תגובת מערכת החיסון וגם "להרעיב" את הגידול.

אחד הממצאים הבולטים בניסוי הוא עקביות התוצאות גם בתתי-קבוצות שונות של חולים. יעילות התרופה נשמרה ללא תלות ברמות הביטוי של PD-L1 - מדד ביולוגי מרכזי המשמש כיום להתאמת טיפולים אימונותרפיים. יתרה מכך, בקרב חולים עם שלושה מוקדי גרורות או יותר נרשמה ירידה חדה במיוחד של 53% בסיכון למוות.

התוכנית של פוטין לחיי נצח: החלפת איברים אנושיים עד 2030 אבישי לוי | 23:01

גם במדדי הישרדות ארוכי טווח נרשמה עדיפות ברורה: שיעור ההישרדות לאחר 24 חודשים עמד על 64.7% בקבוצת Ivonescimab, לעומת 48.6% בלבד בקבוצת הביקורת. בנוסף, כבר בניתוחים קודמים הוכח יתרון בהישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS), עם 11.1 חודשים לעומת 6.9 חודשים.

מאחורי התרופה עומדת חברת הביוטכנולוגיה הסינית Akeso, כאשר הזכויות מחוץ לסין מוחזקות על ידי Summit Therapeutics. החברה כבר פועלת להשגת אישור רגולטורי בארצות הברית, וה-FDA קבע מועד יעד להחלטה בנובמבר 2026 עבור שימוש בתת-אוכלוסייה של חולים עם מוטציות EGFR.

עם זאת, הדרך להפיכת התרופה לסטנדרט עולמי עדיין רצופה אתגרים. ניסוי נוסף, HARMONi-3, בוחן את Ivonescimab מול קיטרודה (Keytruda) של חברת מרק - התרופה הנמכרת ביותר בעולם בתחום האונקולוגיה. בעוד תוצאות מוקדמות היו מעודדות, ניתוח ביניים בחלק מהחולים לא עמד ביעדי היעילות, מה שעורר ספקות בקרב משקיעים לגבי יכולת ההצלחה בשווקים מערביים.

למרות זאת, התוצאות האחרונות מחזקות את ההערכה כי Ivonescimab עשויה להפוך לאחת התרופות המשמעותיות ביותר בשוק האונקולוגי בשנים הקרובות. אם תצליח לשחזר את הצלחתה גם בניסויים גלובליים, היא עשויה להציב תחרות ישירה ואף לאתגר את מעמדה של קיטרודה כסטנדרט הזהב בטיפול בסרטן ריאה.