טראמפ בן 80: הסיבה האמיתית לכתמים הכחולים וכמה שוקל הנשיא? 

הרופא האישי של הנשיא, ד"ר שון ברבבלה, פרסם מזכר רשמי המצהיר כי דונלד טראמפ נמצא ב"בריאות מצוינת" ומפגין תפקוד לבבי, ריאתי ונוירולוגי חזק. הדו"ח מגיע לאחר ביקורו הרביעי של טראמפ בבית החולים הצבאי "וולטר ריד" במהלך כהונתו השנייה, ביקור שנמצא תחת זכוכית מגדלת ציבורית.

הדו"ח מאשר כי הנשיא סובל מ"נפיחות קלה ברגליים התחתונות" ומסימנים כחולים "שפירים" על ידיו. הרופאים טוענים כי הכתמים הכחולים הם תוצאה של "לחיצות ידיים תכופות" בשילוב עם שימוש באספירין למניעת מחלות לב. עם זאת, הדו"ח בחר להתעלם מהסיבה לטיפולי עור שעבר הנשיא בצווארו מוקדם יותר השנה.

בפן הקוגניטיבי, טראמפ רשם הישג מרשים עם ציון מושלם של 30 מתוך 30 בבדיקות התפקוד המנטלי. מבחינה פיזית, גובהו של הנשיא עומד על 190 ס"מ ומשקלו הוא 108 ק"ג. כאשר עלה 6 ק"ג בשנה האחרונה בלבד, למרות הצהרת הכשירות המלאה, הרופאים סיפקו לנשיא ייעוץ מונע הכולל המלצות לשיפור התזונה, הגברת פעילות גופנית והמשך ירידה במשקל.