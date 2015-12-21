נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע
לכתבים כי מבחן קוגניטיבי שלקח כדי לבדוק סימנים מוקדמים לירידה תפקודית במוח הוא היה קשה מאוד
| ההודאה הגיעה תוך שהוא תקף את חברות הקונגרס דמוקרטיות אותן כינה בעלות מנת משכל נמוכה (חדשות בעולם)
אם אתם מאלה שסובלים מדכאון, ודאי תופתעו לשמוע, שיהיה לכם לא קל להחלים ולהפטר ממנו. כי אם הדכאון קיים, ועד היום לא עשיתם דבר כדי לעשות איתו משהו ולמגר אותו, יתכן מאוד שיהיה לכם קשה להרשות לעצמכם להפטר ממנו, יש כמה דברים פשוטים שיעזרו לכם בקלות רבה לשמר אותו * למה לשמר דכאון?