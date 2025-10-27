טראמפ חושף: עברתי מבחן בדיקה לירידה קוגניטיבית - זה היה קשה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בן 79 הודה לכתבים אמש (ראשון) במהלך שיחה על סיפון האייר פורס וואן כי מבחן קוגניטיבי שלקח כדי לסנן סימנים מוקדמים לירידה קוגניטיבית היה קשה מאוד.

ההודאה הגיעה בזמן שטראמפ תקף את חברות הקונגרס הדמוקרטיות ג'סמין קרוקט מטקסס ואלכסנדריה אוקסיו-קורטז מניו יורק וכינה אותן בעלות מנת משכל נמוכה.

טראמפ קרא לקרוקט ולאוקסיו-קורטז לעבור את המבחנים שלקח במרכז הרפואי הצבאי הלאומי וולטר ריד באפריל 2025 כחלק מבדיקה רפואית שגרתית, וטען שמדובר במבחנים קשים במיוחד.

באותה בדיקה קיבל טראמפ לטענתו ציון מושלם של שלושים מתוך שלושים נקודות. הרופא של טראמפ, ד"ר שון ברבבלה, טען כי כמעט אף פעם לא ראה ציון מושלם כזה.

המבחן המדובר הוא הערכה קוגניטיבית של מונטריאול, שנועדה לזהות סימנים מוקדמים לדמנציה קלה. אורך המבחן כשלושים דקות והוא כולל משימות כמו ציור שעון, זיהוי חיות וחזרה על רשימת מילים. יוצרי המבחן מדגישים כי הוא אינו מודד אינטליגנציה או מנת משכל.

לפי טראמפ, השאלות הראשונות במבחן היו קלות, כמו זיהוי חיות טיגריס פיל וג'ירפה, אך השאלות המאוחרות היו קשות יותר. בין השאלות המאוחרות ניתן למנות חיסור לאחור מ-60 בקפיצות של שבע, מציאת מילים שמתחילות באות מסוימת ותיאור הדמיון בין בננה לתפוז. חלק מהמשימות הללו נלמדות בבית ספר יסודי.

טראמפ טען כי קרוקט ואוקסיו-קורטז לא יכלו להתקרב למענה על אף אחת מהשאלות.

השאלות על בריאותו הפיזית והנפשית של טראמפ נמשכו חודשים עקב דיווחים על קרסוליים נפוחים וחבלות בידיים. בדיקה רפואית פתאומית נוספת בתחילת אוקטובר במרכז וולטר ריד הסתכמה בהצהרה מעורפלת בלבד. הרופא ציין שטראמפ נותר בבריאות יוצאת דופן עם ביצועים מצוינים מבחינה קרדיו-ווסקולרית, נשימתית, נוירולוגית ופיזית.