כיכר השבת
"ספרד נפלה"

לא ידע איפה לקבור את עצמו: דגל ספרד נפל מהתורן לעיני המלך - שלא יכל לעשות דבר

ספרד, מדינה הנשלטת כיום בידי שונאי ישראל, חוותה היום השפלה היסטורית לעיני מלכה | במהלך טקס שנערך לכבוד המלך, נפל דגל מן התורן לעיניו, אירוע שמהווה השפלה אישית למלך | תיעוד (בעולם)

1תגובות
תיעוד האירוע (צילום: ממשלתי )

דגל ספרד נפל היום (שבת) במהלך טקס הנפתו במצעד יום הכוחות המזוינים בעיר ויגו, לקול צלילי ההמנון הלאומי.

מלך ספרד פליפה השישי חזה באירוע מקרוב והנחה באופן מיידי להחליף את הדגל שנפל בדגל חלופי של המשמר המלכותי.

​מקורות במשרד הביטחון הספרדי מסרו לסוכנות הידיעות "אי-אף-אי" כי נפילת הדגל נגרמה כתוצאה משבירת הגלגלת המותקנת על תורן ההנפה. התקלה הטכנית הפכה למוקד דיון נרחב ברשתות החברתיות, וגררה תגובות פוליטיות בהן ציוץ ציני של נשיא קטלוניה לשעבר, קרלס פוג'דמון, שכתב "ספרד נפלה".

​התקלה בטקס ההנפה לא הייתה השיבוש היחיד במהלך האירוע הרשמי, שבו השתתפה לראשונה גם הנסיכה ליאונור. תנאי מזג האוויר הקשים בעיר ויגו אילצו את המארגנים לבטל את מטס מטוסי הקרב המתוכנן שאמור היה לצבוע את השמים בצבעי הלאום, וכן בוטלה צניחת הראווה של חטיבת הצנחנים.

​על פי הדיווח באתר החדשות ARA, המצעד הצבאי לרגל יום הכוחות המזוינים כלל השתתפות של כ-3,700 חיילים. לצד הכוחות הרגליים, היו אמורים לקחת חלק באירוע המרכזי יותר מ-70 כלי טיס, 109 כלי רכב צבאיים ו-32 אופנועים.

ספרדדגלמלך ספרד

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (77%)

לא (23%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
למה לא מראים לנו תיעוד
דודו

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר