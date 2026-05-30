דגל ספרד נפל היום (שבת) במהלך טקס הנפתו במצעד יום הכוחות המזוינים בעיר ויגו, לקול צלילי ההמנון הלאומי.

מלך ספרד פליפה השישי חזה באירוע מקרוב והנחה באופן מיידי להחליף את הדגל שנפל בדגל חלופי של המשמר המלכותי.

​מקורות במשרד הביטחון הספרדי מסרו לסוכנות הידיעות "אי-אף-אי" כי נפילת הדגל נגרמה כתוצאה משבירת הגלגלת המותקנת על תורן ההנפה. התקלה הטכנית הפכה למוקד דיון נרחב ברשתות החברתיות, וגררה תגובות פוליטיות בהן ציוץ ציני של נשיא קטלוניה לשעבר, קרלס פוג'דמון, שכתב "ספרד נפלה".

​התקלה בטקס ההנפה לא הייתה השיבוש היחיד במהלך האירוע הרשמי, שבו השתתפה לראשונה גם הנסיכה ליאונור. תנאי מזג האוויר הקשים בעיר ויגו אילצו את המארגנים לבטל את מטס מטוסי הקרב המתוכנן שאמור היה לצבוע את השמים בצבעי הלאום, וכן בוטלה צניחת הראווה של חטיבת הצנחנים.

​על פי הדיווח באתר החדשות ARA, המצעד הצבאי לרגל יום הכוחות המזוינים כלל השתתפות של כ-3,700 חיילים. לצד הכוחות הרגליים, היו אמורים לקחת חלק באירוע המרכזי יותר מ-70 כלי טיס, 109 כלי רכב צבאיים ו-32 אופנועים.