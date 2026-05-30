צבא ארה"ב מאשר: ספינה שניסתה לפרוץ את המצור על איראן הושבתה עם הטיל הייחודי

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב  אישר כי השבית ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על נמליה של איראן באזור מפרץ עומאן | הספינה התעלמה מכ-20 אזהרות על כך שהיא מפירה את המצור האמריקני | בעקבות זאת, מטוס קרב שיגר טיל "הלפייר" לחדר המנועים של הספינה והשבית אותה (בעולם)

ספינה | אילוסטרציה

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) אישר הערב (מוצאי שבת) כי השבית ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על נמליה של איראן באזור מפרץ עומאן.

הספינה M/V Lian Star, ששטה תחת דגל גמביה, התעלמה מכ-20 אזהרות על כך שהיא מפירה את המצור האמריקני. בעקבות זאת, מטוס קרב שיגר טיל "הלפייר" לחדר המנועים של הספינה והשבית אותה.

על פי ההודעה, "כלי טיס אמריקאי השבית את כלי השיט על ידי ירי טיל הלפייר לחדר המנועים של הספינה לאחר שהצוות של ליאן סטאר לא עמד בדרישות. הספינה כבר לא עוברת לאיראן".

עוד נמסר כי "כוחות ארה"ב השביתו חמש ספינות מסחריות והפנו מחדש 116 כדי לאכוף את המצור במלואו מכיוון שהפסקת האש עם איראן נותרה בתוקף".

קודפ לכן דיווחה סוכנות הידיעות AP מפי גורם אמריקני המעורה בפרטים כי צבא ארה"ב עצר והשבית ספינת מסחר שניסתה לפרוץ את המצור על נמליה של איראן באזור מצר הורמוז.

לפי הדיווח מדובר בספינת מטען ששטה תחת דגל גמביה, שלא נענתה לכמה אזהרות וניסתה להיכנס לנמל איראני. היא הושבתה במפרץ עומאן על-ידי כלי טיס אמריקניים, ולפי הגורם ששוחח עם AP כוחות לא עלו על הסיפון.

טיל הלפייר (באנגלית: Hellfire; "אש-הגיהנום" או "ייסורי-הגיהנום"), תוכנן כדי להשמיד מטרות רכב קרבי משוריין, לרבות טנקים, ושאר מטרות קטנות אחרות, דוגמת מכ"מים או רכיבים אחרים של סוללות טילי קרקע-אוויר, וזאת תוך מזעור החשיפה של המסוק המשגר את הטיל. בפועל, הטיל משמש גם לסיכול ממוקד של מחבלים, כאשר הגרסה R9X משמשת לסיכול ממוקד ממוזער נזק, שכן אין שימוש בחומר נפץ מרסק אלא בלהבים.

הטיל הייחודי נמצא כיום בשימוש של חיל האוויר הישראלי כיום, ובכוחות האוויר של הכוחות המזוינים של ארצות הברית.

מה ייחודי הטיל הזה קיים בערך 40 שנה (מזמן שהאפאצ'י' נולד) ובעזרתו חיסלו רבבות במהלך השנים ממסוקים מכטבמים ומספינות מה החידוש?
