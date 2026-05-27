מתנדנד על מקומו: סרטון חריג של טראמפ עורר סערה ברשת | צפו

סרטון של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך טקס יום הזיכרון האמריקני עורר ביממה האחרונה סערה ברשתות החברתיות, לאחר שנראה כשהוא מתנדנד מעט בזמן שעמד במהלך הטקס.

הסרטון, שזכה למיליוני צפיות, הוביל גולשים רבים להעלות שאלות בנוגע למצבו הבריאותי ולכשירותו של טראמפ לקראת בחירות האמצע בארצות הברית.

מבקריו של טראמפ טענו כי הוא נראה לא יציב במהלך האירוע, בעוד שתומכיו דחו את הטענות וטענו כי מדובר בקטע שהוצא מהקשרו. לדבריהם, התנועה הייתה מינורית ונגרמה ככל הנראה מעמידה ממושכת במהלך הטקס שנערך תחת כיפת השמיים.

הטקס נערך לציון יום הזיכרון לחללי צבא ארצות הברית, בהשתתפות בכירים, לוחמים משוחררים ובני משפחות שכולות. עד כה טראמפ או הבית הלבן לא הגיבו באופן רשמי לסערה שהתפתחה סביב התיעוד.