כיכר השבת
הגבולות נסגרים

"ההתפרצות הקטלנית ביותר שתועדה": מדינות נכנסות לכוננות חירום

התפרצות אבולה בקונגו ואוגנדה: מעל 900 מקרים חשודים, 223 הרוגים | מדינות מטילות מגבלות נסיעה מאזורים מועדים | כל המידע על המשבר הבריאותי המתפתח (בעולם)

חדר אטום המיועד לחולי אבולה (צילום: שאטרסטוק)

ארגון הסיוע הבינלאומי International Rescue Committee הזהיר כי התפרצות האבולה המתפשטת ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה עלולה להפוך ל"קטלנית ביותר שתועדה" אי פעם, אם לא תינקט פעולה בינלאומית דחופה.

בארגון טענו כי הנגיף מתפשט מהר יותר מקצב הבלימה שלו, וכי יותר מ-900 מקרים חשודים ולפחות 223 בני אדם כבר מתו.

לפי הדיווח, ההתפרצות כבר אינה מוגבלת לאזורים מרוחקים במזרח קונגו, אלא הגיעה גם לערים מרכזיות ובהן גומה שבקונגו וקמפלה, בירת אוגנדה. בארגון הזהירו כי מערכות הבריאות באזור נחלשו משמעותית בעקבות מלחמות, עקירות המוניות וקיצוצים בסיוע הבינלאומי.

מנכ״ל ארגון הבריאות העולמי, ד״ר טדרוס אדהנום גברייסוס, אמר כי "אנחנו מתמודדים עם התפרצות קשה וחמורה מאוד. המצב יחמיר לפני שישתפר". עם זאת הוסיף כי "אנחנו מכירים את הנגיף ויודעים כיצד לעצור אותו".

רופא באפריקה מבצע בדיקת מטוש לחשוד במחלה (צילום: שאטרסטוק)

המדינות סוגרות את שעריהן

ההתפרצות הנוכחית נגרמת על ידי זן נדיר בשם "בונדיבוגיו", שלפי ארגון הבריאות העולמי אין נגדו חיסון או טיפול מאושר. שיעור התמותה בהתפרצויות קודמות של הזן נע בין 30% ל-50%.

בעקבות ההתפרצות הטילו כמה מדינות, בהן , הודו, בריטניה ואוסטרליה, מגבלות נסיעה ובדיקות מוגברות לנוסעים שהגיעו מהאזור.

קנדה ואיי הבהאמה הודיעו כי יטילו באופן זמני איסור כניסה מלא על תושבים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אוגנדה ודרום סודאן בעקבות התפרצות האבולה.

ממשלת קנדה מסרה כי החל מיום רביעי ייאסר למשך 90 יום על תושבי המדינות הללו להיכנס למדינה. לפי ההודעה, מטרת הצעד הזמני היא לצמצם את הסיכון לכניסת נגיף האבולה ולהתפשטותו בתוך קנדה.

ממשלת איי הבהאמה הודיעה כי מגבלות הכניסה ייכנסו באופן מיידי ויישארו בתוקף למשך 30 יום, בכפוף להערכה מחודשת של משרד הבריאות המקומי.

ארה"בהודומגיפההתפרצותאבולה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר