"ההתפרצות הקטלנית ביותר שתועדה": מדינות נכנסות לכוננות חירום

ארגון הסיוע הבינלאומי International Rescue Committee הזהיר כי התפרצות האבולה המתפשטת ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה עלולה להפוך ל"קטלנית ביותר שתועדה" אי פעם, אם לא תינקט פעולה בינלאומית דחופה.

בארגון טענו כי הנגיף מתפשט מהר יותר מקצב הבלימה שלו, וכי יותר מ-900 מקרים חשודים ולפחות 223 בני אדם כבר מתו. לפי הדיווח, ההתפרצות כבר אינה מוגבלת לאזורים מרוחקים במזרח קונגו, אלא הגיעה גם לערים מרכזיות ובהן גומה שבקונגו וקמפלה, בירת אוגנדה. בארגון הזהירו כי מערכות הבריאות באזור נחלשו משמעותית בעקבות מלחמות, עקירות המוניות וקיצוצים בסיוע הבינלאומי. מנכ״ל ארגון הבריאות העולמי, ד״ר טדרוס אדהנום גברייסוס, אמר כי "אנחנו מתמודדים עם התפרצות קשה וחמורה מאוד. המצב יחמיר לפני שישתפר". עם זאת הוסיף כי "אנחנו מכירים את הנגיף ויודעים כיצד לעצור אותו".

המדינות סוגרות את שעריהן

ההתפרצות הנוכחית נגרמת על ידי זן נדיר בשם "בונדיבוגיו", שלפי ארגון הבריאות העולמי אין נגדו חיסון או טיפול מאושר. שיעור התמותה בהתפרצויות קודמות של הזן נע בין 30% ל-50%.

בעקבות ההתפרצות הטילו כמה מדינות, בהן ארצות הברית, הודו, בריטניה ואוסטרליה, מגבלות נסיעה ובדיקות מוגברות לנוסעים שהגיעו מהאזור.

קנדה ואיי הבהאמה הודיעו כי יטילו באופן זמני איסור כניסה מלא על תושבים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אוגנדה ודרום סודאן בעקבות התפרצות האבולה.

ממשלת קנדה מסרה כי החל מיום רביעי ייאסר למשך 90 יום על תושבי המדינות הללו להיכנס למדינה. לפי ההודעה, מטרת הצעד הזמני היא לצמצם את הסיכון לכניסת נגיף האבולה ולהתפשטותו בתוך קנדה.

ממשלת איי הבהאמה הודיעה כי מגבלות הכניסה ייכנסו באופן מיידי ויישארו בתוקף למשך 30 יום, בכפוף להערכה מחודשת של משרד הבריאות המקומי.