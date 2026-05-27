כיכר השבת
כניעה מוחלטת

התנאי החצוף של איראן לחתימה: זה מה שקורה כרגע מאחורי הקלעים

המחלוקות בין ארה"ב לאיראן אמנם הצטמצמו, אולם מספר נקודות עדיין נותרו טרם נפתרו | לפי דיווח מדהים, איראן דורשת כסף - והרבה, ומתנה את חתימתה בקבלת הסכום מיד אחרי החתימה (חדשות) 

צוחקים כל הדרך אל הבנק. יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן (צילום: רשתות ערביות)

טהרן מתנה את חתימת הסכם השלום עם וושינגטון בשחרור מיידי של מחצית מהנכסים המוקפאים בשווי מיליארדי דולרים, כך לפי דיווח שמתפרסם הבוקר (רביעי).

ב מדווחים על הסכמה לגבי טיוטה ראשונית, אך מבהירים כי יידרש זמן נוסף ליישוב חילוקי הדעות.

במה שנראה כסחיטה אפקטיבית באיומים כלפי ארה"ב, האיראנים הודיעו כי לא יושלם כל הסכם שלום בין טהרן לוושינגטון עד אשר יועברו ל כ-12 מיליארד דולר, המהווים מחצית מהנכסים האיראניים המוקפאים, מיד לאחר הכרזה על מזכר הבנות. כך הזהיר יו"ר הפרלמנט וראש המשא ומתן האיראני, מוחמד באגר ג'ליבאף. הדרישה הכוללת של איראן עומדת על שחרור נכסים בשווי 24 מיליארד דולר, שהם 17.8 מיליארד ליש"ט, כתנאי לחתימה.

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, התייחס למגעים השבוע ואמר כי יש "הסכמה חזקה לגבי איך צריכה להיראות טיוטה ראשונית". עם זאת, רוביו סייג את הדברים והבהיר כי "ייקח כמה ימים ליישב אפילו את חילוקי הדעות על מילה, משפט", נוכח המורכבות בניסוח ההסכמות בין המדינות.

סוכנות הידיעות הרשמית למחצה טסנים דיווחה כי המחצית השנייה של הכספים המוקפאים, בגובה 12 מיליארד דולר נוספים, "צריכה להיות מועברת תוך 60 יום" ממועד החתימה הרשמי על הסכם השלום.

ג'ליבאף עצמו ביקר בקטאר לצורך ניהול שיחות, ולדבריו המפגשים היו "חיוביות באופן כללי ותרמו להתקדמות במשא ומתן הרחב יותר". במקביל למתיחות זו, נרשמה הסלמה בלבנון כאשר 31 בני אדם, בהם שבעה ילדים, נהרגו בגל התקיפות הישראליות הכבד ביותר מאז שנחתם הסכם הפסקת האש באזור.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

