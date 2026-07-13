כיכר השבת
שעות אחרי שחזר מאוקראינה

אחרי גל השמועות: הסיבה הרפואית למותו הפתאומי של הסנאטור לינדזי גרהאם נחשפת

החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קבע בדוח הראשוני כי קרע באבי העורקים גרם למותו של הסנטור לינדזי גרהאם, שעות אחרי שחזר מביקור באוקראינה (בעולם)

גרהאם לצד נשיא ארצות הברית טראמפ (הבית הלבן)

החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קבע בדוח הראשוני כי הסנאטור הרפובליקני מקרוליינה הדרומית לינדזי גרהאם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים, כך פרסם משרדו.

גרהאם, בן 71, מת במעונו שבגבעת הקפיטול בלילה שבין שבת לראשון, שעות ספורות לאחר שחזר מביקור באוקראינה. הסנאטור הבכיר היה אמור להתמודד על כהונה חמישית בסנאט בבחירות שיתקיימו בעוד ארבעה חודשים.

צוותי חירום שהוזעקו לביתו ביצעו בו פעולות החייאה אך מאמציהם כשלו ומותו של הסנאטור נקבע במקום.

: "זו לא הדרך הגרועה ביותר ללכת"

נשיא דונלד טראמפ סיפר כי שוחח עם גרהאם זמן קצר לפני האירוע הקטלני. "חוץ מזה שהוא היה עייף, הוא היה בסדר", אמר הנשיא. "זה בטח היה סוף מהיר ואולי זו לא הדרך הגרועה ביותר ללכת".

גרהאם נחשב במשך שנים לאחד מגדולי ידידי ישראל בקונגרס האמריקני. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, אמר בראיון לכיכר השבת כי "ידידנו הענק הגדול, אוהב ישראל וציון לינדזי גרהאם, לא רק דיבר אלא גם עשה רבות ליחסי ישראל וארצות הברית".

ברשתות החברתיות נפוצו שמועות המנסות לקשור בין פטירתו של גרהאם לבין הודעה שפרסמו האיראנים שבוע לפני כן, לפיה הסנאטור מהווה עבורם יעד לחיסול. עם זאת, דיין דחה את תאוריות הקונספירציה.

"אני לא חושב שיש כאן מסתורין", הבהיר דיין. "אני חושב שהוא פשוט קיבל התקף לב, לצערנו הרב. זו עבודה גדולה מאוד שעשה למען ישראל ולמען יחסי ישראל וארצות הברית".

פטירתו של גרהאם מגיעה בעיצומה של ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כאשר וושינגטון מבצעת תקיפות נרחבות נגד מטרות איראניות במטרה לנטרל את יכולותיה הגרעיניות.

ארה"בדונלד טראמפוושינגטוןהתקף לבלינדזי גרהאם

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