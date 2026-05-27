כיכר השבת
נסוגו בבהלה וצילמו

צרחות באמצע הרחוב: הדבר הבלתי צפוי שיצא מהבניין

צעקות פתאומיות ונסיגה מבוהלת של עוברי אורח באמצע צומת סואן בטוקיו הפכו בשעות האחרונות לתיעוד הוויראלי החם ביותר ברשת, ומציגים רגע של חרדה אמיתית שהתחלף במהירות בתדהמה למול הטכנולוגיה החדשה (טכנולוגיה, בעולם)

שלט חוצות דיגיטלי חדש שהוצב במרכז טוקיו מעורר תגובות עזות | צילום: מתוך הרשתות החברתיות

שלט חוצות דיגיטלי חדש שהוצב במרכז טוקיו מעורר תגובות עזות בקרב עוברי האורח, לאחר שהציג אשליה אופטית תלת-ממדית של דרקון ענק. הטכנולוגיה, המבוססת על עיוות פרספקטיבה (Anamorphic 3D), גורמת למיצג להיראות כאילו הוא פורץ פיזית מתוך קירות המבנה ומאיים על הרחוב הסואן שמתחתיו. האנימציה הדיגיטלית תוכננה ברמת פירוט גבוהה, הכוללת תנועות קשקשים מדויקות, פליטת עשן מדומה והצללה המשתלבת באופן מלא עם התאורה הסביבתית האמיתית של העיר.

התיעודים שעולים בשעות האחרונות לרשתות החברתיות מתמקדים בעיקר בתגובות הקהל ברחוב. עוברי אורח רבים, שלא היו מודעים למיקום השלט החדש, נראים כשהם נעצרים במקום באופן פתאומי, נסוגים לאחור בבהלה או שולפים את הטלפונים הניידים כדי לצלם את המתרחש. האפקט הוויזואלי חזק במיוחד עבור מי שמגיע מזווית הגישה המרכזית אל הצומת, שם אשליית העומק מגיעה לשיאה ומייצרת תחושת מוחשיות גבוהה.

שימוש במסכי ענק בעלי תפיסת עומק הפך לאחד הכלים המרכזיים של חברות המדיה ביפן, המנסות לתפוס את תשומת הלב של קהל המוצף בגירויים ויזואליים. המעבר של הפרסום החוץ-ביתי מגרפיקה סטטית למיצגים דינמיים המקיימים אינטראקציה מדומה עם המרחב הציבורי, משנה את פני הערים הגדולות. הצלחת המיצג הנוכחי מדגישה כיצד שילוב מדויק בין ארכיטקטורה, תוכנת אנימציה מתקדמת והנדסת מרחב מצליח לייצר מעורבות המונית אורגנית.

טובה אורטוקיו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

