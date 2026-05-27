טייס של חברת התעופה יונייטד איירליינס לקח את העניינים לידיו במהלך טיסה החודש, והציב אולטימטום לנוסע שהפעיל נקודת גישה אלחוטית עם שם אנטי-ישראלי מהטלפון הנייד שלו.

הטייס הודיע בכריזה כי לרשות הנוסע עומדות 30 שניות בלבד לכבות את הרשת, שנקראה "פלסטין החופשית, לעזאזל הציונים". אם לא יעשה כן, הבהיר הטייס כי יזמן את אנשי הבולשת הפדרלית האמריקנית להמתין למטוס עם נחיתתו.

ההודעה המפתיעה והישירה של קברניט המטוס יצרה באופן מיידי אווירה מתוחה וחריגה ביותר בתוך תא הנוסעים. נוסע שתיעד את האירוע ברשת החברתית רדיט סיפר כי הטייס דילג על מעורבות של צוות הדיילים ופנה מיד לאיום ברשויות החוק.

הנוסע תיאר את המתרחש בתוך המטוס וכתב כי "כל תא הנוסעים השתתק לחלוטין. יכולת להרגיש את כולם מסתכלים מסביב, מנסים להבין מי זה היה. חלק מהאנשים נראו עצבניים, חלק נראו מוטרדים, ואחרים צחקו כי הם חשבו שזה אבסורד".

מומחים בענף מציינים כי מאז פיגועי 11 בספטמבר מגלים צוותי האוויר רגישות ביטחונית עילאית, במיוחד בטיסות בעלות זיקה לישראל.

חברות תעופה פרטיות מחזיקות בזכות המשפטית לסרב להטיס נוסעים המביעים מסרים פוליטיים בוטים, וברקע קיימת תמיד ההיסטוריה של התעופה האזרחית כמטרה עבור ארגוני טרור פלסטיניים מאז שנות ה-60.

אירוע זה מצטרף לשורה של מקרים שבהם שמות של רשתות אלחוטיות פרטיות גרמו לשיבושים קשים בטיסות ברחבי העולם. בינואר האחרון הופנתה טיסה של טורקיש איירליינס לברצלונה בגלל רשת שנקראה "יש לי פצצה", ובפברואר יורט מטוס של וויז אייר בדרכו לישראל לאחר שנוסע קרא לרשת שלו "מחבל".

רק החודש עוכבה טיסה של חברת KLM במלגה למשך שעות ארוכות, לאחר שבמטוס זוהתה נקודת גישה שנשאה את הכיתוב "אללה אכבר - יש פצצה על הסיפון".