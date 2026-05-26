רשויות החוק בסין הוציאו היום להורג את עורך הדין לשעבר שו יאו, לאחר שהורשע ברצח שותפו העסקי, איל ההון ומייסד חברת משחקי הווידאו יוזו, לין צ'י. חברת המשחקים אישרה את דבר ביצוע גזר הדין ביום שלישי, ומסרה כי "הצדק נעשה בסופו של דבר".

ההוצאה להורג, שבוצעה ב-21 במאי, חותמת פרשיית רצח שהסעירה את תעשיית הטכנולוגיה, שבה שו הסווה חומרים קטלניים בתור גלולות פרוביוטיקה ונתן אותם ללין. מזימת ההרעלה של שו הובילה גם לאשפוזם של מספר אנשים נוספים שחלו כתוצאה מהחשיפה לרעלים. לין פונה לבית החולים בדצמבר 2020 לאחר שחש ברע, ומת תשעה ימים לאחר מכן בגיל 39.

אחד מהאנשים שנפגעו מההרעלה ושרדו כתב ברשתות החברתיות כי "הצדק מגיע בסופו של דבר, אפילו אם הוא מאחר". שו נעצר ימים ספורים לאחר אשפוזו של המנוח, והורשע בבית המשפט בשנת 2024 בתוכנית רצח שהוגדרה על ידי השופטים כנתעבת ביותר. חבריו לעבודה של לין מסרו כי "אנו אבלים עמוקות על מר לין ומביעים את תנחומינו הכנים למשפחתו".

הרקע למעשה החל בשנת 2020, כאשר לין החליט להעביר את סמכויות הניהול של חברת הבת לדירקטורים אחרים, ודחק את שו מהתפקיד שקיבל בשנת 2018. הדבר עורר את זעמו של שו, שכן המהלך קרה זמן קצר לאחר שהוא עצמו סייע ללין לחתום על עסקת ענק מול פלטפורמת נטפליקס. שוויו של לין בעת מותו נאמד בכ-941 מיליון דולר.