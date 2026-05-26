כיכר השבת
עם גלולת רעל

בעקבות רצח אכזרי במיוחד: סין הוציאה להורג את עורך הדין שהרעיל את חברו

סין הודיעה היום על הוצאתו להורג של עורך דין שהרעיל לפני מספר שנים את שותפו העסקי והביא למותו | "הצדק מגיע בסופו של דבר", אמר אדם שנפגע בעצמו מההרעלה ושרד (חדשות) 

הרוצח במשפטו (צילום: shanghai First Intermediate People's Court)

רשויות החוק בסין הוציאו היום להורג את עורך הדין לשעבר שו יאו, לאחר שהורשע ברצח שותפו העסקי, איל ההון ומייסד חברת משחקי הווידאו יוזו, לין צ'י. חברת המשחקים אישרה את דבר ביצוע גזר הדין ביום שלישי, ומסרה כי "הצדק נעשה בסופו של דבר".

ההוצאה להורג, שבוצעה ב-21 במאי, חותמת פרשיית רצח שהסעירה את תעשיית הטכנולוגיה, שבה שו הסווה חומרים קטלניים בתור גלולות פרוביוטיקה ונתן אותם ללין. מזימת ההרעלה של שו הובילה גם לאשפוזם של מספר אנשים נוספים שחלו כתוצאה מהחשיפה לרעלים. לין פונה לבית החולים בדצמבר 2020 לאחר שחש ברע, ומת תשעה ימים לאחר מכן בגיל 39.

אחד מהאנשים שנפגעו מההרעלה ושרדו כתב ברשתות החברתיות כי "הצדק מגיע בסופו של דבר, אפילו אם הוא מאחר". שו נעצר ימים ספורים לאחר אשפוזו של המנוח, והורשע בבית המשפט בשנת 2024 בתוכנית רצח שהוגדרה על ידי השופטים כנתעבת ביותר. חבריו לעבודה של לין מסרו כי "אנו אבלים עמוקות על מר לין ומביעים את תנחומינו הכנים למשפחתו".

הרקע למעשה החל בשנת 2020, כאשר לין החליט להעביר את סמכויות הניהול של חברת הבת לדירקטורים אחרים, ודחק את שו מהתפקיד שקיבל בשנת 2018. הדבר עורר את זעמו של שו, שכן המהלך קרה זמן קצר לאחר שהוא עצמו סייע ללין לחתום על עסקת ענק מול פלטפורמת נטפליקס. שוויו של לין בעת מותו נאמד בכ-941 מיליון דולר.

רצחסיןהוצאה להורג

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר