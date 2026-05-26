כיכר השבת
מול חורבן בלתי נתפס

אחרי 700 טילים: התיעוד המצמרר של הילד והאקורדיון שריגש את הרשת

בעוד רוסיה הופכת את הלילה בקייב לגיהינום עם טילים היפר-סוניים וזריית הרס מוחלט, תיעוד אחד של ילד קטן מול החורבן מזכיר לעולם שאת הרוח אי אפשר להשמיד (חדשות בעולם)

הילד המנגן בקייב

סרטון עוצמתי ששורף את הרשת ביממה האחרונה מציג ילד צעיר המנגן באקורדיון את השיר "איך לא אוהב אותך, קייב שלי!" המנונה הרשמי של העיר כשהוא עומד על רקע הריסותיו של מרכז קניות שהושמד במתקפת טילים.

המתקפה הייתה אחת הקשות והאלימות ביותר מאז תחילת הפלישה: רוסיה שיגרה לעבר הבירה וסביבתה מטח אדיר של כ-700 טילים וכטב"מים במטרה לשתק את העיר.

בלב "מתקפת הגיהינום" עמד טיל ה-אורשניק ההיפר-סוני, ששוגר בפעם השלישית בלבד מתחילת המלחמה וטס במהירות דמיונית של פי 10 ממהירות הקול. לצדו פעלו טילי שיוט מתקדמים הנושאים ראשי קרב של מאות קילוגרמים של חומר נפץ, שחדרו את מערכות ההגנה וזרעו הרס בלתי נתפס.

הפגיעות בקייב מטיל האורשניק

הנזק בקייב מתואר כקשה מנשוא: כ-30 בניינים ניזוקו או נהרסו, ביניהם בנייני מגורים שקרסו, בתי ספר, ומרכז קניות ושוק שנשרפו כליל ברובע לוקיאניבקה. בנוסף, רוסיה פגעה במכוון בתשתיות אספקת מים ובמוסדות תרבות היסטוריים כמו האולם הפילהרמוני והמוזיאון הלאומי לאמנות.

התקיפה הקטלנית גבתה את חייהם של לפחות שני בני אדם בקייב ופצעה מעל ל-80 תושבים, בעוד אלפים נאלצו להסתתר במעמקי תחנות המטרו בזמן שהאדמה מעליהם רעדה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

בס"ד לך תדע אם זה עונש על מה שהאוקראינים עשו ליהודים בשואה. גם חשבון ארוך יש לנו עם רוסיה על גזרת הקנטוניסטים ועוד רדיפות ורציחות רבות וגירושים במהלך הדורות!
חיים

