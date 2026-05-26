סרטון עוצמתי ששורף את הרשת ביממה האחרונה מציג ילד צעיר המנגן באקורדיון את השיר "איך לא אוהב אותך, קייב שלי!" המנונה הרשמי של העיר כשהוא עומד על רקע הריסותיו של מרכז קניות שהושמד במתקפת טילים.

המתקפה הייתה אחת הקשות והאלימות ביותר מאז תחילת הפלישה: רוסיה שיגרה לעבר הבירה וסביבתה מטח אדיר של כ-700 טילים וכטב"מים במטרה לשתק את העיר. בלב "מתקפת הגיהינום" עמד טיל ה-אורשניק ההיפר-סוני, ששוגר בפעם השלישית בלבד מתחילת המלחמה וטס במהירות דמיונית של פי 10 ממהירות הקול. לצדו פעלו טילי שיוט מתקדמים הנושאים ראשי קרב של מאות קילוגרמים של חומר נפץ, שחדרו את מערכות ההגנה וזרעו הרס בלתי נתפס.

הנזק בקייב מתואר כקשה מנשוא: כ-30 בניינים ניזוקו או נהרסו, ביניהם בנייני מגורים שקרסו, בתי ספר, ומרכז קניות ושוק שנשרפו כליל ברובע לוקיאניבקה. בנוסף, רוסיה פגעה במכוון בתשתיות אספקת מים ובמוסדות תרבות היסטוריים כמו האולם הפילהרמוני והמוזיאון הלאומי לאמנות.

התקיפה הקטלנית גבתה את חייהם של לפחות שני בני אדם בקייב ופצעה מעל ל-80 תושבים, בעוד אלפים נאלצו להסתתר במעמקי תחנות המטרו בזמן שהאדמה מעליהם רעדה.