התקיפה הקטלנית בקייב הלילה ( צילום: רשתות חברתיות )

קייב חוותה את אחד הלילות הקשים והאלימים ביותר מאז פתיחת הפלישה הרוסית לפני כארבע שנים. במבצע משולב ומתוזמן, רוסיה שיגרה לעבר הבירה וסביבתה מטח אדיר של 90 טילים וכ-600 כטב"מים, שנועדו להכריע ולשתק את מערכות ההגנה האווירית.

התיעודים מהשטח חושפים מחזה בלהות: מעל תריסר פגיעות ישירות נראו בבירור לצד יירוטים דרמטיים בשמי העיר, כשהטילים הרוסיים חודרים את מעטפת ההגנה וזורעים הרס מוחלט. בלב המתקפה עמדו שוברי השוויון של פוטין: טיל ה-Oreshnik ההיפר-סוני, ששוגר בפעם השלישית בלבד מתחילת המלחמה וטס במהירות דמיונית של פי 10 ממהירות הקול, מה שהופך אותו לבלתי ניתן ליירוט לפי טענת הרוסים. לצדו, פעלו טילי השיוט המתקדמים Kh-101 ו-Iskander-K, הטסים בגובה נמוך מאוד (30-70 מטרים) כדי לחמוק ממכ"מים ונושאים ראשי קרב מפלצתיים של עד 800 ק"ג חומר נפץ.

הפגיעות בקייב מטיל האורשניק - צילום: רשתות חברתיות הפגיעות בקייב מטיל האורשניק | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15

התוצאות בשטח קשות מנשוא: לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ומעל ל-80 נפצעו ברחבי המדינה. בקייב עצמה, ההדף ניפץ את חלונות משרד החוץ וגרם נזק לכיכר העצמאות ההיסטורית. בנייני מגורים קרסו, בתי ספר ניזוקו, ותשתיות מים הופצצו בכוונה תחילה כדי לפגוע באוכלוסייה האזרחית לקראת הקיץ.

"זה היה לילה נורא," סיכם ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, בעודו עומד בין הריסות בוערות, "הרופאים והמצילים נלחמים על כל נפש".

הפגיעות בקייב מטיל האורשניק - צילום: שירות מצבי החירום הממלכתי של אוקראינה הפגיעות בקייב מטיל האורשניק | צילום: צילום: שירות מצבי החירום הממלכתי של אוקראינה 10 10 0:00 / 1:08

בעוד העולם מביט בזעזוע בתיעודי הפגיעות, הנשיא זלנסקי הבהיר כי למתקפה כזו חייבות להיות השלכות בינלאומיות נחרצות, בעוד רוסיה טוענת מנגד כי היעדים היו מתקני פיקוד ותעשייה צבאית.