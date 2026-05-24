חולשת המערב

מפלצת האורשניק: מטח של 700 טילים וכטב"מים הפך את הלילה בקייב לגיהינום 

כאשר השמש עלתה מעל קייב, היא חשפה עיר אפופה בעשן שחור וריח חריף של חורבן, לאחר לילה שבו מאות טילים וכטב"מים הפכו את הלילה ליום | בתיעודים מצמררים נחשפת עוצמת ההרס של ה-"אורשניק" ההיפר-סוני וטילי השיוט החמקנים, שלא הותירו לתושבים ברירה אלא להסתתר במעמקי המטרו בזמן שהאדמה מעליהם רועדת (חדשות בעולם)

קייב חוותה את אחד הלילות הקשים והאלימים ביותר מאז פתיחת הפלישה הרוסית לפני כארבע שנים. במבצע משולב ומתוזמן, רוסיה שיגרה לעבר הבירה וסביבתה מטח אדיר של 90 טילים וכ-600 כטב"מים, שנועדו להכריע ולשתק את מערכות ההגנה האווירית.

התיעודים מהשטח חושפים מחזה בלהות: מעל תריסר פגיעות ישירות נראו בבירור לצד יירוטים דרמטיים בשמי העיר, כשהטילים הרוסיים חודרים את מעטפת ההגנה וזורעים הרס מוחלט.

בלב המתקפה עמדו שוברי השוויון של פוטין: טיל ה-Oreshnik ההיפר-סוני, ששוגר בפעם השלישית בלבד מתחילת המלחמה וטס במהירות דמיונית של פי 10 ממהירות הקול, מה שהופך אותו לבלתי ניתן ליירוט לפי טענת הרוסים. לצדו, פעלו טילי השיוט המתקדמים Kh-101 ו-Iskander-K, הטסים בגובה נמוך מאוד (30-70 מטרים) כדי לחמוק ממכ"מים ונושאים ראשי קרב מפלצתיים של עד 800 ק"ג חומר נפץ.

התוצאות בשטח קשות מנשוא: לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ומעל ל-80 נפצעו ברחבי המדינה. בקייב עצמה, ההדף ניפץ את חלונות משרד החוץ וגרם נזק לכיכר העצמאות ההיסטורית. בנייני מגורים קרסו, בתי ספר ניזוקו, ותשתיות מים הופצצו בכוונה תחילה כדי לפגוע באוכלוסייה האזרחית לקראת הקיץ.

"זה היה לילה נורא," סיכם ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, בעודו עומד בין הריסות בוערות, "הרופאים והמצילים נלחמים על כל נפש".

בעוד העולם מביט בזעזוע בתיעודי הפגיעות, הנשיא זלנסקי הבהיר כי למתקפה כזו חייבות להיות השלכות בינלאומיות נחרצות, בעוד רוסיה טוענת מנגד כי היעדים היו מתקני פיקוד ותעשייה צבאית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

