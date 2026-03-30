תיעוד מטריד המגיע מהעיר אודסה שבאוקראינה חושף את שיטות הפעולה של קציני הגיוס (TCC) במדינה. על פי הדיווחים מהשטח, שיירה של חמישה אוטובוסים עמוסה באנשי צוות הגיעה למוסך מקומי לתיקון צמיגים במטרה לגייס את העובד שנכח במקום.

העובד היה היחיד במוסך באותה עת, מה שהוביל להשבתה מוחלטת של העסק. בעלי המוסך הביע תרעומת קשה על האירוע, וציין באירוניה כי אותם קציני גיוס עצמם נהגו להשתמש בשירותי המוסך ולתקן בו את רכביהם בעבר. המעצר בוצע תוך הפגנת כוח משמעותית, מה שעורר תמיהה בקרב הנוכחים האם אכן נדרש כוח אדם כה רב לעצירת אדם אחד.

ההיבט המקומם ביותר באירוע, כפי שתיאר בעל העסק, הוא ההפקרות שהותירו אחריהם אנשי מערך הגיוס. לעובד לא ניתן זמן מינימלי לסגור את המוסך או לנעול את הדלתות לפני שנלקח מהמקום. כתוצאה מכך, המוסך נותר פתוח לרווחה כשבתוכו ציוד עבודה יקר ערך, מלאי צמיגים וקופה רושמת המכילה מזומנים, ללא כל השגחה.

עדי ראייה שהיו במקום ועוברי אורח ניסו להתערב ולמנוע את המעצר הכוחני, אך קציני הגיוס המשיכו בשלהם. האירוע מעורר ביקורת ציבורית סביב הפגיעה בעסקים קטנים והאופן שבו מבוצעים הליכי הגיוס ברחובות העיר.