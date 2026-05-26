כיכר השבת
נועל ומיירט

מפגש נדיר וקטלני: מטוס קרב אוקראיני ריסק טיל שיוט רוסי מעל קייב

תיעוד ששרף את הרשת מראה מטוס קרב אוקראיני כשהוא "נועל" ומחסל טיל שיוט רוסי בגובה נמוך | הסרטון המטורף חושף את המלחמה האווירית בשיאה, כששמי מחוז קייב הופכים לזירת קרב עוצרת נשימה (חדשות בעולם)

רגע לפני- יירוט טיל שיוט רוסי

מלחמת רוסיה אוקראינה מספקת ללא ספק עושר תיעודים של אש חיה בזמן אמת. השבוע פורסם תיעוד חד-פעמי המציג מפגש קטלני וישיר בשמי אוקראינה, בו הצליח חיל האוויר האוקראיני ליירט טיל שיוט רוסי מעל מחוז קייב. מאוחר יותר אושר באופן רשמי על ידי ראש המנהל הצבאי של האזור, אולקסי קולבה.

יירוט של טיל שיוט
יירוט של טיל שיוט| צילום: צילום: רשתות חברתיות

במרכז התיעוד עומד רגע מרשים ביותר, מטוס קרב אוקראיני, ככל הנראה מסוג Su-27, נראה כשהוא טס בגובה נמוך במיוחד. על פי ההערכות, המטוס הונחה על ידי מערכות קרקעיות היישר אל מסלול הטיסה של טיל השיוט הרוסי.

שיגור טיל האוויר-אוויר R-73 על ידי מטוס הקרב Su-27. (צילום: חיל האוויר האוקראיני)

לאחר שזיהה את המטרה, שיגר הטייס טיל אוויר-אוויר ככל הנראה מסוג R-73 בעל מערכת ביות אינפרה-אדום והשמיד את האיום באופן מיידי.

אירוניה בירושה

ה- R-73 טיל סובייטי ותיק שיועד במקור לקרבות אוויר בין מטוסים. הטיל, שפיתחה ברית המועצות בשנות ה-80 עבור מטוסי מיג וסוחוי, נחשב בזמנו למהפכני בזכות יכולת נעילה מהירה ותמרון חד במיוחד.

כעת, עשרות שנים לאחר מכן, אותו נשק סובייטי מוצא את עצמו בצד השני של ההיסטוריה: משוגר ממטוס אוקראיני נגד טיל רוסי. כך, בתוך שניות של אש ותמרון בשמי קייב, נרשמה גם אירוניה צבאית נדירה טכנולוגיה שנולדה בברית המועצות משמשת היום כדי ליירט את האיומים של יורשתה, רוסיה.

טיל אוויר-אוויר מונחה R-73 (צילום: רשתות חברתיות)

היירוט הדרמטי התרחש מעל אזור בילה צרקווה. שרידי הטיל הרוסי נפלו בשדה פתוח, ולמרבה המזל, לא דווח על נפגעים או על הרס לרכוש בעקבות התקרית. התיעוד הזה מהווה עדות חיה ונדירה ליכולת המבצעית של הטייסים האוקראינים, המנהלים מדי יום קרבות הגנה עיקשים כדי לנקות את שמי המולדת מאיומים אוויריים.

מלחמת רוסיה-אוקראינהמטוס קרביירוטיםטיל שיוטצבא אוקראינה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר