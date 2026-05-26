רגע לפני- יירוט טיל שיוט רוסי

מלחמת רוסיה אוקראינה מספקת ללא ספק עושר תיעודים של אש חיה בזמן אמת. השבוע פורסם תיעוד חד-פעמי המציג מפגש קטלני וישיר בשמי אוקראינה, בו הצליח חיל האוויר האוקראיני ליירט טיל שיוט רוסי מעל מחוז קייב. מאוחר יותר אושר באופן רשמי על ידי ראש המנהל הצבאי של האזור, אולקסי קולבה.

במרכז התיעוד עומד רגע מרשים ביותר, מטוס קרב אוקראיני, ככל הנראה מסוג Su-27, נראה כשהוא טס בגובה נמוך במיוחד. על פי ההערכות, המטוס הונחה על ידי מערכות קרקעיות היישר אל מסלול הטיסה של טיל השיוט הרוסי.

שיגור טיל האוויר-אוויר R-73 על ידי מטוס הקרב Su-27. ( צילום: חיל האוויר האוקראיני )

לאחר שזיהה את המטרה, שיגר הטייס טיל אוויר-אוויר ככל הנראה מסוג R-73 בעל מערכת ביות אינפרה-אדום והשמיד את האיום באופן מיידי. אירוניה בירושה ה- R-73 טיל סובייטי ותיק שיועד במקור לקרבות אוויר בין מטוסים. הטיל, שפיתחה ברית המועצות בשנות ה-80 עבור מטוסי מיג וסוחוי, נחשב בזמנו למהפכני בזכות יכולת נעילה מהירה ותמרון חד במיוחד. כעת, עשרות שנים לאחר מכן, אותו נשק סובייטי מוצא את עצמו בצד השני של ההיסטוריה: משוגר ממטוס אוקראיני נגד טיל רוסי. כך, בתוך שניות של אש ותמרון בשמי קייב, נרשמה גם אירוניה צבאית נדירה טכנולוגיה שנולדה בברית המועצות משמשת היום כדי ליירט את האיומים של יורשתה, רוסיה.

טיל אוויר-אוויר מונחה R-73 ( צילום: רשתות חברתיות )

היירוט הדרמטי התרחש מעל אזור בילה צרקווה. שרידי הטיל הרוסי נפלו בשדה פתוח, ולמרבה המזל, לא דווח על נפגעים או על הרס לרכוש בעקבות התקרית. התיעוד הזה מהווה עדות חיה ונדירה ליכולת המבצעית של הטייסים האוקראינים, המנהלים מדי יום קרבות הגנה עיקשים כדי לנקות את שמי המולדת מאיומים אוויריים.