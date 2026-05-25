דליפה מתוך הקרמלין חושפת תסכול חסר תקדים וסדקים חמורים בשלטונו של פוטין, כך לפי דיווח של הגרעין הבריטי שצוטט ב-'12'.

מקורבים ואנשי עסקים מזהירים מפני אסון מתקרב, בזמן שפוטין מנסה לשדר שליטה ומקבל דיווחים שקריים על המלחמה.

​גורמים המקורבים לשלטון ברוסיה, אנשי עסקים וגורמי מודיעין מערביים חושפים סימנים חסרי תקדים של חוסר שביעות רצון ואכזבה עמוקה מתפקודו של הנשיא ולדימיר פוטין. הדיווחים מציירים תמונה של הנהגה מבודדת המקבלת החלטות הרסניות וחסרות היגיון, לצד אכזבה גוברת מתוצאות המלחמה באוקראינה ומהמצב הכלכלי.

​אחד מאנשי העסקים המקושרים ביותר ברוסיה אישר את הדברים ואמר כי "יש אכזבה עמוקה מפוטין" והוסיף כי בקרב האליטות קיימת תחושה מובהקת שלפיה "אסון כלשהו מתקרב". לדבריו, איש אינו חושב שהמערכת תקרוס מחר בבוקר, אך "אנשים שבעבר הגנו על פוטין כבר לא עושים זאת. כל תחושת העתיד נעלמה".

​מנגד, פוטין מנסה להדוף דיווחים במערב על כך שהוא מסתתר בבונקר תת-קרקעי מחשש להתנקשות או להפיכה, ומשדר עסקים כרגיל באמצעות הופעות פומביות מתוכננות היטב. בין היתר, שודר בטלוויזיה מפגש רגוע שקיים עם מורתו לשעבר ורה גורביץ', שנועד להציג לציבור תמונה של מנהיג בטוח בעצמו שאינו מבודד או מפוחד.

​בכל הנוגע למלחמה, פוטין מתואר כמי ש"אובססיבי לדונבאס" ומשוכנע שרוסיה תשלים את כיבוש החבל בקרוב, אך מקורות מעורים טוענים כי המערכת מעוותת את המציאות עבורו.

מקור המעורה בדיונים הסביר כי "משקרים לפוטין. כך המערכת שהוא בנה עובדת". מפקדי הצבא מציגים לו דיווחים מומצאים על הצלחות בשטח, בעוד שלפי נתוני הניו יורק טיימס יידרשו עוד שלושה עשורים להשגת היעד.

​התקווה ברוסיה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יסייע בהשגת השטחים בהסכם מדיני "התפוגגה ברובה", והנשיא הרוסי ממשיך לדחוף להסלמה צבאית. במקביל, שירות הביטחון הפדרלי החל להטיל מגבלות ושיבושים קשים על יישומי הודעות ועל רשתות חברתיות, דבר שגרם לעסקים הפסדים של מיליארדי רובלים ועורר זעם ציבורי נרחב.

​אחד המקורבים לקרמלין סיפר כי בארוחות ערב פרטיות במוסקווה "כולם מדברים על האינטרנט" והשווה את המצב הקיים ברוסיה לזה של קוריאה הצפונית. העיתונאית קסניה סובצ'ק העריכה כי השלטונות יחסמו בקרוב את כל הרשתות המערביות, למרות שגורמים כמו דמיטרי פסקוב וסרגיי קיריינקו ניסו לשכנע את פוטין להימנע מהצעדים הנוקשים ללא הצלחה.

​התסכול הציבורי גובר גם בשל אינפלציה, עליית מיסים חדה וזינוק ביוקר המחיה, המפרים את ההסכם הבלתי כתוב עם האזרחים שלפיו חייהם יישארו יציבים למרות הלחימה. ברשתות החברתיות מופצים יותר ויותר סרטוני מחאה של בעלי עסקים ואזרחים, ומדד האושר הלאומי ברוסיה צנח באפריל האחרון לשפל של חמש עשרה שנים.

​סקרים פנימיים מראים כי שיעור התמיכה בפוטין ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת הפלישה, נתון משמעותי עבור הנשיא העוקב באובססיביות אחר מדדים אלו מאז שנת 1999. אלכסיי ונדיקטוב סיפר כי בעבר, לאחר סיפוח חצי האי קרים, פוטין נופף מולו בסקרים שהראו תמיכה ציבורית עצומה ואמר לו: "אתה לא עם העם. אני עם העם".

​למרות המתיחות, מומחים מעריכים כי איום ממשי על המשטר יכול להגיע רק מתוך מעגל השלטון הפנימי, אך מגדירים אפשרות של הפיכה קרובה כתרחיש רחוק מאוד. רשויות הביטחון עצרו לאחרונה כמה ממקורביו של ראש מועצת הביטחון סרגיי שויגו והחלישו את מעמדו, אך בכיר לשעבר הבהיר כי לשויגו אין בסיס כוח וכי הוא "לעולם לא יפעל נגד פוטין".

​אנשי העסקים הרוסים חוששים להתבטא נגד המלחמה, ואיש העסקים הגולה אולג טינקוב ציין כי האליטה הכלכלית שנותרה במדינה פשוט "משחקת רולטה רוסית" ומקווה שהפגיעה לא תגיע אליה. פוטין עצמו ממשיך להיראות בשליטה, ומקור בקרמלין סיפר כי למרות העצבנות והאי-ודאות בקרב האליטות, מוקדם מדי לדבר על איום קיומי על שלטונו.