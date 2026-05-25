סנטימטרים מהמוות: המאבק הנואש של הצנחנית שהתנגשה במטוס  

המטוס מתנגש במצנח ( צילום: מסך )

מה שהחל כטיסת פנאי שלווה מעל הנופים המרהיבים של חבל פינצגאו באוסטריה, הפך בצהרי יום שבת האחרון לזירת מאבק הישרדות דרמטית.

ביום שבת, האחרון בשעה 13:15 בצהריים, ריחפה טייסת מצנח רחיפה בת 44 מעל אזור ה-"פינצגאואר הוטה". היא המריאה זמן קצר קודם לכן מהר השמיטנהוהה הפופולרי, כשהיא נהנית מהנוף הפתוח לכיוון פיסנדורף. אלא שמאחוריה, מבלי שיכלה להבחין בכך, התקרבה סכנה קטלנית. מטוס ססנה 172, שהיה בטיסת סיור מהאזור לכיוון שדה התעופה התקרב אל הטייסת מאחור. בתיעוד מצמרר שנלכד במצלמת הקסדה של הטייסת, נראה המטוס כשהוא חולף סנטימטרים מעל ראשה ופוגע ישירות בחופת המצנח שלה. כנף המטוס קרעה את הבד העדין, והמצנח קרס מיד והחל להסתחרר באוויר ללא שליטה.

הטייסת מצאה את עצמה בנפילה חופשית, כשהיא נאבקת בחוטי המצנח הפרומים ובסחרור המהיר. בסרטון שהעלתה מאוחר יותר לרשת, ניתן לראות את המאמצים הנואשים שלה להשתלט על המצב בעוד הקרקע מתקרבת במהירות.

ברגע האחרון, הצליחה הטייסת לפתוח את מצנח החירום שלה. בזכות התושייה הזו, היא נחתה על דרך יער מבודדת. למרבה הפלא, האירוע שהיה יכול להסתיים בטרגדיה נגמר בפציעות קלות בלבד – הטייסת סובלת מחבורות יבשות ופצעים שטחיים, אך חייה ניצלו בנס.

מנגד, טייס הססנה, צעיר בן 28 מחבל טירול, הצליח להנחית את המטוס בבטחה בשדה התעופה "צל אמ זה" מיד לאחר ההתנגשות. בחקירתו במשטרה טען הטייס כי לא היה יכול למנוע את ההתנגשות ולא הבחין בטייסת המצנח בזמן.

אזור "צל אמ זה" ידוע כמרכז משיכה לחובבי תעופה קלה וספורט אתגרי, מה שיוצר לעיתים עומס בשמיים. המשטרה המקומית פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה החריגה.