הנוסעים נותרו המומים: מי קיבל את פניהם ברציף הרכבת?

האירוע הדרמטי והמרתק הזה מתרחש בלב תחנות הרכבת המרכזיות והסואנות ביותר בעיר טוקיו שביפן. חברת הרכבות הגדולה והמובילה באזור החליטה לקחת את הקדמה הטכנולוגית צעד אחד קדימה, והשיקה רשת של תחנות אוטונומיות לחלוטין המופעלות ומנוהלות באופן בלעדי על ידי מערכות בינה מלאכותית מתקדמות ורובוטים ייעודיים במקום עובדים בשר ודם.

בסרטונים הרבים שמופצים ברשתות החברתיות וצוברים מיליוני צפיות, נחשף רגע מדהים ואנושי במיוחד: עוברי אורח המומים, שזיהו את הרובוט ההומנואידי עומד על הרציף, החלו לגשת אליו ולשוחח עמו מתוך סקרנות. להפתעתם כי רבה, המערכת האוטונומית הגיבה להם בזמן אמת, ענתה לשאלותיהם בקול אנושי רגוע, כיוונה נוסעים מבולבלים לרציף הנכון ואפילו החוותה קידה יפנית מסורתית ומנומסת בפני מי שהודה לה. התיעוד המרתק של שיחות אלו, המציג קשר ישיר ובלתי נתפס בין מכונה מתקדמת לבני אדם בלב תחנת רכבת הומה, הפך מיד לנושא השיחה המרכזי ברשת, כשרבים תוהים היכן עובר הגבול בין טכנולוגיה מועילה לחציית קווים אדומים במרקם החיים האנושי.

המערכות הטכנולוגיות הללו מבצעות כעת את כל פעולות התחזוקה היומיות בדיוק קפדני: החל מניקיון שוטף של הרציפים, דרך הכוונת הנוסעים המבולבלים בנבכי התחנה, ועד לאבטחה מלאה ופיקוח על הסדר הציבורי – הכל ללא שום מגע יד אדם. הנוסעים המקומיים, שנתקלו לפתע ברובוטים המסיירים באופן עצמאי לחלוטין ומקבלים החלטות בשטח, פתחו בדיון ציבורי נוקב ורחב היקף באשר לעתיד התעסוקה האנושית. רבים מביעים חשש ממשי מפני אובדן פרנסה המוני של אלפי משפחות, ומזהירים כי מה שמתחיל כייעול זמני עלול להפוך למשבר תעסוקה עמוק שישנה את פני החברה כולה.