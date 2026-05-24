כיכר השבת
העולם דוהר לשם

הנוסעים נותרו המומים: מי קיבל את פניהם ברציף הרכבת?

האם אנחנו עומדים בפני הרגע שבו בני האדם יהפכו למיותרים לחלוטין במקומות העבודה הציבוריים והיומיומיים ביותר? תיעוד יוצא דופן שמתפרסם בימים האחרונים מעורר סערה רבתי מעבר לים, והדיונים הסוערים סביבו מסעירים מיליוני גולשים שתוהים בדאגה האם הקו האדום המפריד בין שירות אנושי לטכנולוגיה מוחלטת כבר נחצה (בעולם, טכנולוגיה)

עוברי אורח המומים, שזיהו את הרובוט ההומנואידי עומד על הרציף (צילום: AI)

האירוע הדרמטי והמרתק הזה מתרחש בלב תחנות הרכבת המרכזיות והסואנות ביותר בעיר טוקיו שביפן. חברת הרכבות הגדולה והמובילה באזור החליטה לקחת את הקדמה הטכנולוגית צעד אחד קדימה, והשיקה רשת של תחנות אוטונומיות לחלוטין המופעלות ומנוהלות באופן בלעדי על ידי מערכות בינה מלאכותית מתקדמות ורובוטים ייעודיים במקום עובדים בשר ודם.

בסרטונים הרבים שמופצים ברשתות החברתיות וצוברים מיליוני צפיות, נחשף רגע מדהים ואנושי במיוחד: עוברי אורח המומים, שזיהו את הרובוט ההומנואידי עומד על הרציף, החלו לגשת אליו ולשוחח עמו מתוך סקרנות. להפתעתם כי רבה, המערכת האוטונומית הגיבה להם בזמן אמת, ענתה לשאלותיהם בקול אנושי רגוע, כיוונה נוסעים מבולבלים לרציף הנכון ואפילו החוותה קידה יפנית מסורתית ומנומסת בפני מי שהודה לה. התיעוד המרתק של שיחות אלו, המציג קשר ישיר ובלתי נתפס בין מכונה מתקדמת לבני אדם בלב תחנת רכבת הומה, הפך מיד לנושא השיחה המרכזי ברשת, כשרבים תוהים היכן עובר הגבול בין טכנולוגיה מועילה לחציית קווים אדומים במרקם החיים האנושי.

הרובוט בתחנת הרכבת בטוקיו שביפן (צילום: רשתות חברתיות (צילום מסך))

המערכות הטכנולוגיות הללו מבצעות כעת את כל פעולות התחזוקה היומיות בדיוק קפדני: החל מניקיון שוטף של הרציפים, דרך הכוונת הנוסעים המבולבלים בנבכי התחנה, ועד לאבטחה מלאה ופיקוח על הסדר הציבורי – הכל ללא שום מגע יד אדם. הנוסעים המקומיים, שנתקלו לפתע ברובוטים המסיירים באופן עצמאי לחלוטין ומקבלים החלטות בשטח, פתחו בדיון ציבורי נוקב ורחב היקף באשר לעתיד התעסוקה האנושית. רבים מביעים חשש ממשי מפני אובדן פרנסה המוני של אלפי משפחות, ומזהירים כי מה שמתחיל כייעול זמני עלול להפוך למשבר תעסוקה עמוק שישנה את פני החברה כולה.

טובה אוררובוט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בטכנולוגיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר