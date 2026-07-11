​ממשל טראמפ הציב לאיראן אולטימטום רשמי עד לסוף יום השבת בדרישה כי תתחייב באופן פומבי להפסיק את התקיפות נגד ספינות מסחריות במצר הורמוז, כך לפי דיווח הערב (מוצ"ש) באקסיוס.

בכירי הממשל הבהירו בשיחה עם עיתונאים כי אם טהרן תסרב לדרישה זו, היא תאלץ להתמודד עם השלכות צבאיות קשות ביותר באזור.

​גורם אמריקאי רשמי התייחס לאפשרות שאיראן לא תענה לאולטימטום והצהיר כי "אם זו לא תהיה העמדה שלהם מחר, זה לא הולך להיות יום נהדר עבורם".

הממשל דורש מהאיראנים להצהיר רשמית כי נתיבי השיט פתוחים לחלוטין וללא תשלום, לאחר ששני סבבי תקיפות אמריקאיות כבר בוצעו נגד מטרות באיראן.

​המשבר הנוכחי החריף לאחר שהנשיא טראמפ הכריז השבוע כי הפסקת האש הסתיימה, בעקבות הפרה של מזכר ההבנות שנחתם לפני שלושה שבועות.

בוושינגטון טוענים כי חוסר היכולת של איראן לעמוד בהסכם כה בסיסי לגבי חופש השיט מעלה ספקות עמוקים בקרב הממסד האמריקאי בנוגע לכדאיות של הסכם גרעין עתידי ומורכב יותר.

​על פי הדיווחים, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הגיע לעומאן כדי להיוועד עם עמיתו המקומי במטרה למצוא מוצא מהמשבר הבוער. פקידים בארצות הברית ציינו כי הם מצפים שההצהרה הפומבית הנדרשת מטהרן תפורסם מיד לאחר תום המפגש הדיפלומטי, כחלק ממנגנון דיפלומטי שיאפשר לאיראן לרדת מהעץ מבלי להצטייר כמי שנכנעה לחלוטין.

​בחדרי החדרים, גורמים אמריקאים טוענים כי נציגים איראנים פנו לממשל לאחר יומיים של חילופי אש וביקשו להמשיך בשיחות. לדברי גורם רשמי בוואשינגטון, הנציגים האיראנים הודו בטעותם ופנו בבקשה ישירה כאשר "הם אמרו לנו, 'פישלנו. עשינו טעות. בואו נמשיך לדבר'".

​בארה"ב מעריכים כי התקיפות הימיות בוצעו על ידי גורמים קיצוניים בתוך משמרות המהפכה שביקשו לחבל במשא ומתן ולייצר מנוף לחץ, בעוד בתוך המשטר מתחולל מאבק כוחות קשה.

"אנחנו רוצים שהם יגידו בפומבי שהם יפסיקו לירות על ספינות ויכירו במפורש, או לפחות במשתמע, בכך שהם פישלו. אנחנו עובדים על זה עכשיו. אנחנו מצפים מהאיראנים לומר... שכל ערוץ במצר יהיה פתוח ושהוא יהיה ללא תשלום", דברי הבכיר האמריקאי.

​מנגד, דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, הכחיש לחלוטין את הטענות לפיהן ארצו ביקשה לחדש את המשא ומתן הישיר עם וושינגטון.

בקאעי הבהיר כי השיחות בעומאן מבוססות על מחויבות קודמת וכי "איראן קיבלה אחריות ברורה לגבי קביעת סידורים רגילים ושירותים ימיים הקשורים לתנועת ספינות במצר הורמוז, והיינו מאוד נחושים והחלטיים במילוי האחריות הזו. במסגרת ההסכם, היינו אמורים להתייעץ ולשתף פעולה עם עומאן בעניין זה".

​למרות המתיחות הקיצונית במצר, גורמים בממשל האמריקאי מדגישים כי נרשמה התקדמות מסוימת בשיחות על הסכם הגרעין בשבועות האחרונים. בכיר בממשל ציין כי "אנחנו מדברים עם אנשים בעלי סמכות שם שאומרים שהם רוצים הסכם", אך הבהיר כי טראמפ הקציב למשא ומתן חלון הזדמנויות קצר מאוד ותוכניות חלופיות כבר נערכות.