תיעוד חריג: מטיילים תקועים ב"פקק תנועה" על ההר הגבוה בעולם

הסרטון החריג של "פקק תנועה" באוורסט
מספר שיא של 274 מטפסים הגיעו ביום רביעי האחרון לפסגת הר האוורסט, כך מסר גורם רשמי בענף הטיפוס. מדובר במספר הגבוה ביותר אי פעם של מטפסים שהגיעו לפסגה ביום אחד מהצד הנפאלי של ההר הגבוה בעולם.

בתיעודים שפורסמו מהמקום נראים מטיילים רבים ממתינים ב"פקק תנועה" חריג בדרך לפסגת ההר.

הר האוורסט המתנשא לגובה של 8,849 מטרים, נמצא על הגבול בין נפאל לאזור טיבט שבסין, וניתן לטפס עליו משני הצדדים.

עם זאת, מפעילי משלחות הטיפוס אמרו כי השנה לא היו כלל מטפסים מהצד הטיבטי, לאחר שהרשויות הסיניות לא הנפיקו אישורי טיפוס.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

