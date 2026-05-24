כשנכנסים לראשונה אל המערה הכחולה באי קאפרי שבאיטליה, נדמה שהים שמתחת לסירה אינו רק מנצנץ, אלא ממש פולט אור, כאילו הותקנה מערכת תאורת ניאון בלב הסלע. אלא שבפועל אין שם שום תאורה מלאכותית. זהו פלא אופטי נדיר של הטבע.

איך זה קורה?

למערה שני פתחים: פתח קטן מעל פני המים ופתח נוסף, גדול בהרבה, השקוע כמעט מטר מתחת לפני הים. אור השמש חודר דרך הפתח התת ימי, עובר דרך המים וממלא את חלל המערה מלמטה. המים פועלים כמסנן טבעי הסופג את אורכי הגל האדומים והצהובים, ומותיר בעיקר את הגוון הכחול העמוק והצלול המשתקף מקירות הגיר.

התוצאה היא אור כה עוצמתי וטהור עד שהוא נראה מלאכותי לחלוטין. אפילו אנשים הצוללים מתחת לפני המים נראים כאילו נצבעו בכסף.