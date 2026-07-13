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מה קרה לו?

חמש דקות של אמת: משפיען אנטישמי חשף בשידור את הסוד של שנאת ישראל

משפיען אנטישמי הפתיע כשחשף את מנגנון התמריצים הכלכליים שמעודד תכנים אנטישמיים ברשתות החברתיות, ומניב מיליוני אינטראקציות והכנסות גבוהות (מעניין)

ניק פואנטס במהלך השידור (צילום מסך)

ניק פואנטס, משפיען אמריקאי אנטישמי מפורסם שהכחיש בעבר שואה ושיבח את היטלר, הפתיע את מאזיניו כשהודה כי ישנו תמריץ כלכלי משמעותי לעיסוק בתכנים שליליים נגד יהודים וישראל - וזאת בשל רמת המעורבות הגבוהה שהם מקבלים לדבריו ממיליוני משתמשים מוסלמים מהמזרח התיכון.

לדבריו, מדובר בתרמית שמאפשרת לאנשים אלמונים יחסית להפוך לדמויות מוכרות, לצבור חשיפה עצומה, לקבל מיליוני אינטראקציות ברשת ולהרוויח אלפי דולרים בחודש מהפעילות המקוונת שלהם.

"אם אתה מבקר את ישראל בטוויטר, בום, אתה מקבל מאות אלפי לייקים. האם כל החליטה לשנוא את ישראל בבת אחת?", תהה במהלך השידור.

בהמשך הביא פואנטס כדוגמה את ג'ק הינקל, משפיען שלטענתו השתמש בתכנים נגד יהודים כדי להגדיל משמעותית את מספר העוקבים שלו ברשת X, עד לכ-3 מיליון עוקבים בתוך עשרה חודשים בלבד.

פואנטס סיכם כי מבנה התמריצים ברשתות החברתיות מעודד הפצת תכנים אנטישמיים ותעמולה אנטי-ישראלית, תוך יצירת תחושה שמדובר בשינוי טבעי בדעת הקהל האמריקאית, אף שיש השפעה ומימון של גורמים זרים שמחזקים את התופעה.

ארה"באנטישמיותטוויטרמוסלמיםהמזרח התיכון

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