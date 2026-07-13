ניק פואנטס, משפיען אמריקאי אנטישמי מפורסם שהכחיש בעבר שואה ושיבח את היטלר, הפתיע את מאזיניו כשהודה כי ישנו תמריץ כלכלי משמעותי לעיסוק בתכנים שליליים נגד יהודים וישראל - וזאת בשל רמת המעורבות הגבוהה שהם מקבלים לדבריו ממיליוני משתמשים מוסלמים מהמזרח התיכון.

לדבריו, מדובר בתרמית שמאפשרת לאנשים אלמונים יחסית להפוך לדמויות מוכרות, לצבור חשיפה עצומה, לקבל מיליוני אינטראקציות ברשת ולהרוויח אלפי דולרים בחודש מהפעילות המקוונת שלהם.

"אם אתה מבקר את ישראל בטוויטר, בום, אתה מקבל מאות אלפי לייקים. האם כל אמריקה החליטה לשנוא את ישראל בבת אחת?", תהה במהלך השידור.

בהמשך הביא פואנטס כדוגמה את ג'ק הינקל, משפיען שלטענתו השתמש בתכנים נגד יהודים כדי להגדיל משמעותית את מספר העוקבים שלו ברשת X, עד לכ-3 מיליון עוקבים בתוך עשרה חודשים בלבד.

פואנטס סיכם כי מבנה התמריצים ברשתות החברתיות מעודד הפצת תכנים אנטישמיים ותעמולה אנטי-ישראלית, תוך יצירת תחושה שמדובר בשינוי טבעי בדעת הקהל האמריקאית, אף שיש השפעה ומימון של גורמים זרים שמחזקים את התופעה.