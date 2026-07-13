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טראמפ הכריז: "נכה באיראן בעוצמה הלילה ומחר", והתייחס גם לנתניהו

הנשיא האמריקני הודיע בראיון: "הם אנשים מחורפנים" | לשאלה על מעורבות ישראלית: "אני לא רוצה לדבר על זה" | ההכרזה המלאה (בעולם)

4תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

הנשיא דונלד טראמפ הודיע הערב (שני) בראיון כי תתקוף את במהלך הלילה ומחר. "נכה בהם בעוצמה", הצהיר הנשיא, תוך שהוא מוסיף: "הם אנשים מחורפנים. מזכר ההבנות היה מבחן - הם לא עמדו בו".

הנשיא האמריקני התייחס גם לאפשרות לתקוף את המתקן הגרעין המבוצר ביותר של איראן, הר הפיקאקס, ואמר: "כל עיניים שלנו על זה – פיקאקס יכול להיות מטרה אפשרית למתקפה גדולה, שמנה ויפה ממש במפתן הדלת". הוא הוסיף כי להערכתו המבצע ייערך בין 2 ל-3 שבועות.

ההודעה מגיעה על רקע הסלמה חריפה במפרץ הפרסי, כאשר משמרות המהפכה האיראניות הודיעו הלילה כי הם פתחו באש לעבר ספינות במצר הורמוז שלא פעלו על פי ההנחיות האיראניות. במקביל דווח על פיצוצים בבנדר עבאס וויירוטים של כטב"מים באזור.

"אנחנו משתלטים על המצר"

מרכז המידע הימי המשותף בהובלת הצי האמריקני הודיע מוקדם יותר כי המצור על מצר הורמוז יחל מחר בשעה 23:00 שעון ישראל. לפי ההודעה, "המצור האמריקני חל על כל תנועת כלי השיט, ללא קשר לדגל שהם נושאים".

על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', הודיע באופן רשמי לקונגרס כי "הלחימה התחדשה". יחד עם זאת הוא הבהיר כי לא משתתפים בתקיפות כוחות קרקעיים אמריקניים, וכי מדובר בתקיפות "מוגבלות, מדודות ומתוכננות".

תקיפות באיראן, אילסוטרציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תשובה מתחמקת על ישראל

כאשר נשאל הנשיא האמריקני בהמשך הראיון על מעורבות אפשרית של ישראל בתקיפות, טראמפ השיב בתמציתיות: "אני לא רוצה לדבר על זה".

על ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר: "לא זרקתי את ביבי מתחת לאוטובוס. הוא עושה עבודה נפלאה. בלי שנינו לא היתה ישראל". הנשיא האמריקני התייחס גם למתמודדים האחרים בבחירות בישראל ואמר: "לא מכיר אותם".

ארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהמשמרות המהפכהמצרי הורמוז
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4
"בלי שנינו לא היתה ישראל" עף על עצמו גבוה הבחור... חחחחח הוא התבלבל לרגע...
noam
3
נראה לי המחורפן הראשי פה זה מר פרזידנט טראמפ ההפכפך חח...
חח
2
גם בלעדיך כבוד הנשיא ישראל היתה קיימת אנחנו הבנים של מלך מלכי המלכים "עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב"עם כלביא יקום וכארי יתנשא"
יאיר
1
שאר המתמודדים בבחירות בישראל טראמפ אינו מכיר, איזו בושה לאיזנקוט הוא אינו מוכר כלל, רוצה להיות ראש ממשלה, מי מכיר אותו בעולם
אריה

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