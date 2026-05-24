כיכר השבת
החטא ועונשו

"תשדדו אותי בכיף": השודדים לא הבינו מי עומד מאחורי הגב שלהם

שני שודדים על אופנוע חשבו שמצאו טרף קל ברחוב, אך הם לא דמיינו שהאירוע ייגמר בזיכרונות טובים עבור הקורבן | הם לקחו את כל רכושו באיומים, אך טעות אחת בבחירת הזמן והמקום הפכה את השוד לכישלון מהדהד עבורם (חדשות בעולם)

השוד השמח (צילום: מסך )

אירוע יוצא דופן התרחש לאחרונה ברחוב, כאשר שני שודדים רכובים על אופנוע ניגשו לעובר אורח תמים וגזלו ממנו את כל חפציו האישיים. מה שהחל כסיטואציה מאיימת וקשה, הפך במהרה לאחד המקרים המוזרים והמפתיעים ביותר שנראו לאחרונה.

מסתבר שהשודדים בחרו לבצע את זממם בזמן ובמקום הלא נכונים. למרות שהחפצים נלקחו בתחילה, הקורבן יצא מהמקום עם סוף טוב באמת.

לא לחינם הקורבן הפגין קור רוח נדיר: בזווית העין הוא הבחין בניידת משטרה שהגיחה מאחורי גבם של השודדים עוד לפני שהשוד התחיל. במקום להתנגד או להיכנס לפאניקה, הוא בחר בטקטיקה מפתיעה ונתן לעצמו להישדד, כשהוא ממתין לרגע שבו תיכנס לפעולה.

הדרמה הגיעה לשיאה ברגע שהשודדים סיימו לקחת את חפציו וניסו להימלט מהמקום. באותו רגע, הניידת שדלקה אחריהם התנגשה באופנוע בעוצמה והטיחה את השודדים אל הרצפה. בזכות התושייה של הנשדד והתגובה המהירה של השוטרים, האירוע הסתיים בצורה מושלמת עבור הקורבן, שיצא מהמקום עם רק זיכרונות טובים.

