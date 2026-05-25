ספורט למשוגעים: האיש שהחליט שחוקי הכבידה הם רק המלצה

ג'אנג שופנג על מדף בהר טיאנמן ( צילום: מסך )

בלב מחוז חונאן שבסין, ניצב הר טיאנמן המרהיב, המתנשא לגובה של 1,518.6 מטרים ומוכר בזכות "שער השמיים" קשת טבעית עצומה החצובה בסלע.

עבור רוב האנשים, המצוקים הללו הם מחזה מעורר יראה, אך עבור ז'אנג שופנג, מדובר במסלול נחיתה. כשהוא לבוש בחליפת כנפיים מיוחדת, הוא מזנק מהקצה הצר במהירויות של עד 180 קמ"ש, תוך שהוא מסתמך על אווירודינמיקה וגרביטציה דרכו של שופנג החלה בין העננים. במקור הוא היה אלוף עולם במצנחי רחיפה, והיה הסיני הראשון שזכה בזהב בתחום זה בשנת 2009. בתחילה, כשראה סרטונים של טיסה בחליפות כנפיים, הוא חשב שמדובר בעיסוק ל"אנשים משוגעים" והצהיר שלעולם לא ינסה זאת. השינוי הגיע ב-2012, כשראה את אליפות העולם בטיסת חליפות כנפיים בהר טיאנמן. המראה מקרוב שינה את תפיסתו והוא הבין שזהו אתגר שניתן להתמודד איתו.

יום שיגרתי של ז'אנג שופנג - קפיצה מהר טיאנמן

שופנג עבר הכשרה אינטנסיבית בארה"ב, שם זכה לכינוי "המכונה" מכיוון שביצע עד 12 קפיצות ביום פי שלושה מהממוצע המקצועי כשהוא מוותר אפילו על הפסקות צהריים כדי להתאמן.

ההתמדה הזו השתלמה: בשנת 2024 הוא קבע שיא עולם כשטס למרחק של מעל 30 קילומטרים לאחר שזינק מגובה של 13,118 מטרים הישר אל תוך הסטרטוספירה.

המדע שמאחורי האדרנלין

למרות הסכנה הברורה –כשבתחילת דרכו שיעור התאונות בענף עמד על כ-30% שופנג מתייחס לטיסה כאל משמעת מדעית קפדנית.

אין ספורט מסוכן, יש רק אנשים מסוכנים," הוא מסביר, ומדגיש כי הקפדה על הכללים היא ששומרת עליו בחיים. על כל דקה או שתיים של טיסה בשמיים, הוא משקיע כשעתיים של הכנה מדוקדקת, הכוללת את אריזת המצנח וטיפוס מפרך על ההר עם ציוד כבד.

ז'אנג שופנג חולף ב"שער השמיים" - הר טיאנמן

עבור שופנג, התחושה של לגדל זוג כנפיים ולעוף היא חוויה שאין לה תחליף, המאפשרת לו לחזות ביופי עוצר נשימה שמעטים זוכים לראות. עם למעלה מ-1,700 טיסות בטוחות בהר טיאנמן מאחוריו, הוא ממשיך לשבור גבולות ולחפש את האתגר הבא.