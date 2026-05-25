צריכה מטען? הסרטון שגילה מה באמת מסתתר בתוך בטן הצפרדע

סרטון קצר בן 14 שניות שהופץ ברשתות החברתיות הצליח להדהים מיליוני צופים בזכות מראה בלתי שגרתי של צפרדע רגילה שהונחה על קיר - מה שקורה בתוך גופה הוא תופעה נדירה ומסקרנת (חדשות בעולם)

הסרטון, שהפך ללהיט, מציג תיעוד נדיר של צפרדע שגופה פשוט "נדלק" מבפנים במרווחי זמן קבועים. הסיבה המפתיעה למראה הזרחני היא שהצפרדע בלעה גחלילית, והחרק הקטן המשיך להבהב באורו המוכר מתוך קיבתה של הצפרדע.

הגולשים ברשת לא נותרו אדישים למראה ה"צפרדע המוארת". היו שתהו אם הצפרדע נמצאת בסכנה בשל האור שעלול למשוך טורפים, בעוד אחרים התבדחו והשוו אותה למטוס עם אורות ניווט או לצפרדע שהסוללה שלה עומדת להיגמר. אחד הגולשים אף ציטט את משוררת: "שום דבר לא יכול לעמעם את האור שזורח מבפנים".

הגחליליות הן למעשה משפחה של חיפושיות ליליות ששמן מורכב מהמילים "גחלת" ו"לילה" הן מייצרות את הבזקי האור כדי לתקשר. לכל מין של גחלילית יש רצף הבהוב ותדירות ייחודיים לו, מה שעוזר להן לזהות זו את זו בחשיכה.

הקסם הזה קורה בזכות תהליך כימי שנקרא "ביולומינסנציה" (אורות ביולוגית). באיברים הנמצאים בקצה בטנה של הגחלילית, חומר בשם לוציפירין מתחמצן במגע עם האוויר. מי שמסייע לתגובה הזו לקרות הוא אנזים בשם לוציפראז, שמווסת את פליטת האור.

התוצאה היא אחד המופעים היפים ביותר של הטבע שבמקרה של הסרטון הוויראלי, המשיך לזרוח גם לאחר שהגחלילית הפכה לארוחה.

