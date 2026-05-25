יש חיה כזאת: הסטארט-אפ שטוען שפיצח את שפת החיות ב-95% דיוק

מהפכה בשפת החיות?

חברת סטארט-אפ סינית בשם Meng Xiaoyi חשפה לאחרונה פיתוח בדיוני: קולר מבוסס בינה מלאכותית (AI) שמסוגל לתרגם נביחות, יללות ואותות אחרים של חיות מחמד לשפה אנושית. לפי הצהרת החברה, המכשיר הקטן, ששוקל 27 גרם בלבד, מסוגל לזהות קולות, רגשות ושפת גוף בשיעור דיוק מדהים שמתקרב ל-95%.

איך הקסם הזה עובד? הקולר מצויד במיקרופונים רגישים ובחיישני תנועה, ופועל על בסיס מודל הבינה המלאכותית Qwen של עליבאבא. המודל הוכשר על מיליוני דגימות קול והתנהגות של חיות מחמד, מה שמאפשר לו לתרגם את הקולות למשפטים כמו "אני רוצה לשחק" או "אני רעב".

אבל ההפתעה האמיתית היא שמדובר בדו-שיח: המערכת מאפשרת גם לדבר אל חיית המחמד. ניתן לומר משפט כמו "הירגע, הכל בסדר", והקולר יתרגם את המסר לנביחות או יללות שהחיה יכולה להבין.

למרות שהמכירה הרשמית תחל רק ב-30 במאי, החברה כבר דיווחה על למעלה מ-10,000 הזמנות מוקדמות במחיר של כ-118 דולר.

עם זאת, לא כולם משוכנעים שמדובר במהפכה. מבקרים ברשתות החברתיות העלו שאלות לגבי אמינות הנתונים, ותהו בציניות: "מי בדיוק אימת את ה-95% דיוק, הכלבים?"

חלק מהגולשים אף כינו את המכשיר "מבחן אינטליגנציה לבני אדם" ולא לחיות, וציינו שהחברה, שהוקמה רק בינואר האחרון, טרם הציגה מחקרים חיצוניים שמאששים את טענותיה.