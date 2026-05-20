עולם הבינה המלאכותית עולה מדרגה עם חשיפת ה-Gemini Omni, הכלי החדש של גוגל שזכה לכינוי "מפלצת AI" בשל יכולותיו המגוונות. בניגוד למודלים קודמים שהתמקדו בתחום אחד, ה-Omni מסוגל לייצר תמונות, סרטוני וידאו ואפילו הדמיות מלאות של עולמות וירטואליים תחת קורת גג אחת.

אחד החידושים המשמעותיים ביותר ב-Gemini Omni הוא היכולת לבצע עריכת וידאו חכמה על חומרים קיימים. משתמשים יכולים להעלות סרטונים שצילמו ולבקש מה-AI להוסיף אפקטים חזותיים (VFX), לשנות את האווירה הכללית של הסצנה, להחליף רקעים או לבצע טרנספורמציה מלאה של סצנות שלמות לפי הנחיות טקסטואליות.

הבשורה הגדולה עבור הקהל הרחב היא שהטכנולוגיה כבר כאן: כל היכולות הללו זמינות לשימוש ישיר בתוך אפליקציית Gemini המוכרת, מה שהופך את כלי העריכה והיצירה המתקדמים ביותר לנגישים לכל מחזיק סמארטפון.