כיכר השבת
טירוף ה-AI

זה מפחיד: לא תאמינו מה ה-AI החדש של גוגל יכול לעשות לסרטונים שלכם

ענקית הטכנולוגיה גוגל הכריזה על השקת Gemini Omni, מודל בינה מלאכותית פורץ דרך המשלב יצירת תמונות, וידאו וסימולציות עולם וירטואלי לכדי יחידה אחת | המודל החדש לא רק מייצר תוכן מאפס, אלא מאפשר עריכה מתקדמת ושינוי מוחלט של סרטונים קיימים בלחיצת כפתור (חדות בעולם)

Gemini Omni (צילום: יצרן)

עולם הבינה המלאכותית עולה מדרגה עם חשיפת ה-Gemini Omni, הכלי החדש של שזכה לכינוי "מפלצת " בשל יכולותיו המגוונות. בניגוד למודלים קודמים שהתמקדו בתחום אחד, ה-Omni מסוגל לייצר תמונות, סרטוני וידאו ואפילו הדמיות מלאות של עולמות וירטואליים תחת קורת גג אחת.

Gemini Omni
Gemini Omni| צילום: צילום: יצרן

אחד החידושים המשמעותיים ביותר ב-Gemini Omni הוא היכולת לבצע עריכת וידאו חכמה על חומרים קיימים. משתמשים יכולים להעלות סרטונים שצילמו ולבקש מה-AI להוסיף אפקטים חזותיים (VFX), לשנות את האווירה הכללית של הסצנה, להחליף רקעים או לבצע טרנספורמציה מלאה של סצנות שלמות לפי הנחיות טקסטואליות.

הבשורה הגדולה עבור הקהל הרחב היא שהטכנולוגיה כבר כאן: כל היכולות הללו זמינות לשימוש ישיר בתוך אפליקציית Gemini המוכרת, מה שהופך את כלי העריכה והיצירה המתקדמים ביותר לנגישים לכל מחזיק סמארטפון.

