סוף לשבירת ביצים: הפתרון שחוסך זמן כל בוקר

חברת הסטארט-אפ חושפה "שף" אוטומטי המבטיח לבטל לחלוטין את הצורך בהכנה ידנית של ארוחת הבוקר | הפיתוח החדש מציע פתרון טכנולוגי לניהול זמן במטבח, המאפשר הכנת ביצים במגוון סגנונות ללא מגע יד אדם (חדשות בעולם)

השף Cheffy (צילום: מסך )

חברת סטארט-אפ מסן פרנסיסקו פיתחה מכשיר "מכין חביתות בסגנון קפסולות", המבוסס על טכנולוגיה הממירה את הפעולה הידנית של שבירת הביצים ובישולן לתהליך אוטומטי לחלוטין.

המשתמש נדרש להניח את הביצים בתא ייעודי, לבחור את סגנון הבישול המועדף עליו ולקבוע את זמן ההכנה. המערכת מסוגלת לטפל בביצים בכל הגדלים, מחנות או מהחווה, ולהכין עד שתי ביצים מטוגנות או שש ביצים מבושלות בו-זמנית.

אחד האתגרים הטכנולוגיים המרכזיים שהמכשיר פותר הוא שבירת הביצה. המכשיר משתמש בטכנולוגיה לשבירה מדויקת ללא קליפות, והקליפות מועברות ישירות לתא אשפה פנימי כדי לשמור על ידיים נקיות.

הרובוט מציע שבעה סגנונות הכנה שונים, החל מביצת עין (בדרגות עשייה שונות) ועד לביצים קשות או רכות, ואף כולל אפשרות ל"שבירה בלבד" לצרכי אפייה.

החזון שמאחורי E.G.O.R., לפי מייסד החברה ארג'ון, הוא לספק חופש מהעיסוק היומיומי בהכנת מזון, במיוחד בבקרים עמוסים. המכשיר כולל טיימר מובנה שמאפשר לתזמן את הארוחה לסיום המקלחת או לפגישת עבודה, ושומר על המזון חם עד להגעה. דגש משמעותי הושם על קלות התחזוקה, כאשר כל החלקים הרלוונטיים בטוחים לשטיפה במדיח הכלים.

2
יהודי צריך לבדוק את הביצים לפני השימוש, מפני התכנות של טיפת דם האסור באכילה.
יקיר
1
תוכנה לעצלנים
אלון

