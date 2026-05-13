להיט קוריאני: הפתרון הגאוני לבעיה הכי מעצבנת במטבח

הסוד מאחורי ההצלחה, שהחל ברשת E-Mart הקוריאנית, טמון באחד המוצרים הפופולריים ביותר בסל הקניות: הבננה.

במקום למכור אותן באשכולות שכולם מבשילים באותו רגע, הסופרמרקטים החלו להציע מארזים בשם "One-A-Day" הכוללים פירות בדרגות בשלות מדורגות. כך, הצרכן מקבל פרי אחד בשל ומוכן לאכילה כבר ביום הקנייה, בעוד שאר הפירות במארז הם ירוקים יותר ויבשילו בהדרגה לאורך השבוע.

על המדבקה בצד ימין של המארז מופיע איור הממחיש את הקונספט: טור של בננות המשתנות מצבע צהוב עז (ליום הראשון) ועד לירוק כהה (לשבת) מה שמאפשר לצרכן להבין מיד את הדרגתיות ההבשלה המתוכננת במארז.

היוזמה, שמשווקת תחת השם "אכול בננה בכל יום", זכתה לשבחים בינלאומיים על כך שהיא פותרת את בעיית הבשלת היתר המהירה של הפרי ומצמצמת משמעותית את בזבוז המזון.

המגמה הזו כבר מתחילה לעורר עניין רב גם במדינות אחרות, כמו ברזיל, שם מומחים רואים בה פוטנציאל לשינוי הרגלי הצריכה בענף ה"מזון החכם". מעבר לחיסכון הכלכלי, הצרכנים נהנים גם מיתרונות תזוניים משתנים, שכן בננות ירוקות עשירות בעמילן עמיד המסייע לשובע, בעוד שהצהובות עשירות בנוגדי חמצון.