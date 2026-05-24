המירוץ הסודי: כך סין מאלצת את הפנטגון לפתח מטוס קרב מהפכני

המראות של תרגיל דגל משובץ 26-2 בהילוך איטי - צילום: סרטון מאת טייס בכיר זישאן נעים כנף קרב 325 | חיל האוויר ארה"ב המראות של תרגיל דגל משובץ 26-2 בהילוך איטי | צילום: צילום: סרטון מאת טייס בכיר זישאן נעים כנף קרב 325 | חיל האוויר ארה"ב 10 10 0:00 / 0:50

תחרות חסרת תקדים מתנהלת בשבועות האחרונים בין ארצות הברית לסין סביב פיתוח דור חדש של מטוסי קרב שיקבעו את מאזן הכוחות האווירי בעשורים הבאים. הפנטגון החליט להאיץ באופן דחוף את תכנית מטוס הקרב המתקדם F-47, זאת בעקבות דיווחים מודיעיניים מדאיגים על קפיצת מדרגה בפיתוחם של שני מטוסי קרב חמקניים סיניים חדשים.

על פי דיווח מאתר החדשות הצבאי הבינלאומי WORLD DEFENSE NEWS, ראשי הפנטגון התריעו ב-20 במאי בפני חברי הקונגרס כי שמירה על עליונות טכנולוגית ומבצעית מול בייג'ינג הפכה לקריטית לביטחונה של ארצות הברית. גורמי מודיעין אמריקניים מעריכים כי סין מרחיבה בקצב מהיר במיוחד את יכולותיה בתעופה חמקנית, במבצעי תקיפה ארוכי טווח ובלוחמה מורכבת המבוססת על בינה מלאכותית. המטרה המוצהרת של בייג'ינג: לאתגר את חיל האוויר האמריקני בזירה ההודית-פסיפית הרגישה. ההתפתחויות הללו מעוררות דאגה עמוקה בוושינגטון, שרואה בהן איום ישיר על העליונות האווירית שהחזיקה במשך עשרות שנים.

מטוסי הקרב של ארה"ב ערוכים למתקפה ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

תכנית F-47: דור שישי עם מלווים רובוטיים

בדרישות חיל האוויר האמריקני לתקציב הביטחון לשנת הכספים 2027, ניתנה עדיפות עליונה לפיתוח רשתות של מטוסים מאוישים וכלי טיס מלווים ללא טייס, שיפעלו בשיתוף פעולה מבצעי מלא בזירות לחימה רוויות איומים. תכנית ה-F-47 המהפכנית כוללת גם מטוס מלווה רובוטי מתוחכם במסגרת פרויקט ה-CCA.

באמצעות שילוב מטוסי הדור השישי והמערכים הללו, מתכנן הפנטגון להגדיל באופן משמעותי את "מאסת הקרב" שלו, לשפר את שרידות הטייסים בשטח ולשמר עליונות מוחלטת מול מערכות הגנת האוויר הצפופות של סין. כידוע, חיל האוויר האמריקני ערך לאחרונה תרגיל חסר תקדים שכלל למעלה מ-50 מטוסי קרב מתקדמים, במטרה לבחון את יכולות הלחימה מול איומים עכשוויים.

תרגיל מבצעי לכיבוי אש במטוסים ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

דוקטרינת לוחמה חדשה

ההתקדמות המהירה של הפרויקטים הסיניים משפיעה בצורה עמוקה לא רק על תכניות ההצטיידות של חיל האוויר, אלא משנה לחלוטין את דוקטרינת הלוחמה העתידית של ארצות הברית. המפתח המרכזי בוושינגטון כיום הוא יצירת מערכת מבצעית מרושתת לחלוטין, שבה יפעלו מטוסי הקרב המאוישים והרובוטיים יחד.

מערכות עתידניות אלו יסתמכו על רשתות תקשורת לווייניות חלליות מוגנות, שיאפשרו פגיעה מדויקת באויב ותפקוד מושלם גם בתנאים קשים של לוחמה אלקטרונית, שיבושים קשים ומטחי טילים בלתי פוסקים. יצוין כי ישראל אישרה לאחרונה רכש של שתי טייסות קרב חדשות מסוג F-35 ו-F-15IA, בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים.

הצי האמריקאי בפעילות ( צילום: צבא ארה"ב )

מירוץ החימוש האווירי מתעצם

המירוץ הטכנולוגי בין שתי המעצמות מזכיר במובנים רבים את תקופת המלחמה הקרה, אך הפעם בקנה מידה מתקדם יותר ובקצב מהיר בהרבה. בעוד ארצות הברית מחזיקה כיום בעליונות אווירית ברורה עם צי של למעלה מ-2,400 מטוסי F-35 ומטוסי קרב מתקדמים נוספים, סין משקיעה משאבים עצומים בצמצום הפער.

גורמים בפנטגון מעריכים כי בעוד פחות מעשור, הפער הטכנולוגי עשוי להצטמצם באופן משמעותי אם ארצות הברית לא תאיץ את תכניות הפיתוח שלה. על רקע זה, תכנית ה-F-47 זוכה לתקציבים נדיבים ולעדיפות מבצעית גבוהה, כאשר המטרה היא להשיק את המטוס הראשון כבר בתחילת העשור הבא.

כאמור, המירוץ לשליטה בשמיים אינו רק עניין של יוקרה לאומית, אלא שאלה אסטרטגית מהותית שתקבע את מאזן הכוחות הגלובלי בעשורים הבאים. הצד שישיג עליונות אווירית מוחלטת יהיה זה שיכתיב את כללי המשחק בזירה הבינלאומית.