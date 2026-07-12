12 שיניים נעקרו באכזריות: ביקור במרפאת שיניים הפך לסיוט

גבר בן 63 מצפון-מערב סין, שהגיע למרפאת שיניים בעקבות כאב שיניים, עבר בתוך ביקור אחד עקירה של כל 12 שיניו הנותרות והשתלה של 10 שתלים – למרות שסבל ממחלות רקע קשות, ובהן מחלת לב, סוכרת ולחץ דם גבוה.

לפי דיווח ב-South China Morning Post, המרפאה שכנעה אותו להגיע באמצעות פרסומות אגרסיביות והסעה בחינם. לאחר הטיפול, נגבו מחשבונות הבנק והארנקים הדיגיטליים שלו כ-18,800 יואן (כ-2,600 דולר), והוא אף נותר עם חוב נוסף של 6,200 יואן.

בנו של האיש סיפר כי מצא את אביו כשפיו מלא דם, ובכיסו נותרו רק 30 יואן לנסיעה הביתה. המשפחה הגישה תלונות לרשויות בטענה לליקויים חמורים בטיפול, ובהם תיעוד רפואי חסר ואף רישום שגוי של המטופל כ"אישה".

בעקבות החקירה הורו הרשויות למרפאה להשיב את כספי הטיפול, והורו על סגירתה לצורך תיקון הליקויים.

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מומחים ציינו כי במטופלים הסובלים ממחלות כמו סוכרת ומחלות לב יש לנקוט משנה זהירות לפני ביצוע עקירות והשתלות שיניים מרובות.