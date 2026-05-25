הסכם מדיני חדש מול איראן עשוי להיחתם כבר היום, כך עולה מדברים שנשא מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בנושא המשא ומתן עם איראן.

בוושינגטון ציפו להודעה רשמית על השגת הבנות כבר במהלך הלילה האחרון, וממתינים כעת לתשובתה הרשמית של טהרן בנוגע לטיוטה שגובשה.

​המתווה המדיני הנוכחי שואף להביא לפתיחה מחודשת של המצרים לצד הגדרת מסגרת זמנים ברורה להמשך השיחות בסוגיית הגרעין. המהלך האמריקני זוכה לגיבוי נרחב מצד מדינות המפרץ וישנו קונזנזוס בינלאומי רחב בקרב מדינות המערב כי מדובר בצעד הנכון ביותר בעת הנוכחית, למרות התסכול בישראל מן המהלך.

​במסגרת הצהרה הרשמית על סטטוס המשא ומתן אמר מזכיר המדינה מרקו רוביו כי "אנחנו עדיין בתהליך עבודה. כפי שאמרתי, אתה יודע, חשבנו שאולי יהיו לנו חדשות אמש. אולי היום, לא הייתי מסיק מזה יותר מדי. לוקח קצת זמן לקבל תשובה.

אז יש לנו את מה שאני חושב שהוא דבר די מוצק על השולחן מבחינת היכולת שלהם לפתוח את המצרים, להביא לפתיחת המצרים, להיכנס למשא ומתן אמיתי מאוד, משמעותי ומוגבל בזמן בנושאי הגרעין. ונקווה שנוכל להוציא את זה לפועל. יש לזה תמיכה רבה במפרץ. יש לזה תמיכה רבה בארצות הברית. ברמה העולמית, כל מדינה שהצגנו לה את זה מבינה שזה לא רק סביר מאוד, אלא שזה הדבר הנכון עבור העולם לעשות", טען רוביו.

"כפי שהנשיא אמר, הוא לא ממהר. הוא לא הולך לעשות עסקה רעה. כלומר, הנשיא לא הולך לעשות הסכם רע. אז בואו נראה מה קורה. ובכן, אנחנו הולכים לתת לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שנבחן את החלופות".

​בממשל האמריקני מדגישים כי למרות הרצון להגיע לפתרון משבר המצרים בדרכי שלום, לא תתבצע התפשרות על סעיפים מהותיים. הבית הלבן מבהיר כי לא ייחתם הסכם שיסכן את בעלות הברית, וכי אם הערוץ הדיפלומטי ייכשל, ארצות הברית מוכנה להפעיל את הצעדים החלופיים העומדים לרשותה.