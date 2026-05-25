דוהרים לחתימה

מזכיר המדינה מטיל פצצה: "הסכם עם איראן עשוי להיחתם כבר היום" | הדברים המלאים

הסכם מדיני חדש מול עשוי להיחתם כבר היום, כך עולה מדברים שנשא מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בנושא המשא ומתן עם איראן.

בוושינגטון ציפו להודעה רשמית על השגת הבנות כבר במהלך הלילה האחרון, וממתינים כעת לתשובתה הרשמית של טהרן בנוגע לטיוטה שגובשה.

​המתווה המדיני הנוכחי שואף להביא לפתיחה מחודשת של המצרים לצד הגדרת מסגרת זמנים ברורה להמשך השיחות בסוגיית הגרעין. המהלך האמריקני זוכה לגיבוי נרחב מצד מדינות המפרץ וישנו קונזנזוס בינלאומי רחב בקרב מדינות המערב כי מדובר בצעד הנכון ביותר בעת הנוכחית, למרות התסכול בישראל מן המהלך.

​במסגרת הצהרה הרשמית על סטטוס המשא ומתן אמר מזכיר המדינה מרקו רוביו כי "אנחנו עדיין בתהליך עבודה. כפי שאמרתי, אתה יודע, חשבנו שאולי יהיו לנו חדשות אמש. אולי היום, לא הייתי מסיק מזה יותר מדי. לוקח קצת זמן לקבל תשובה.

אז יש לנו את מה שאני חושב שהוא דבר די מוצק על השולחן מבחינת היכולת שלהם לפתוח את המצרים, להביא לפתיחת המצרים, להיכנס למשא ומתן אמיתי מאוד, משמעותי ומוגבל בזמן בנושאי הגרעין. ונקווה שנוכל להוציא את זה לפועל. יש לזה תמיכה רבה במפרץ. יש לזה תמיכה רבה בארצות הברית. ברמה העולמית, כל מדינה שהצגנו לה את זה מבינה שזה לא רק סביר מאוד, אלא שזה הדבר הנכון עבור העולם לעשות", טען רוביו.

"כפי שהנשיא אמר, הוא לא ממהר. הוא לא הולך לעשות עסקה רעה. כלומר, הנשיא לא הולך לעשות הסכם רע. אז בואו נראה מה קורה. ובכן, אנחנו הולכים לתת לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שנבחן את החלופות".

​בממשל האמריקני מדגישים כי למרות הרצון להגיע לפתרון משבר המצרים בדרכי שלום, לא תתבצע התפשרות על סעיפים מהותיים. הבית הלבן מבהיר כי לא ייחתם הסכם שיסכן את בעלות הברית, וכי אם הערוץ הדיפלומטי ייכשל, ארצות הברית מוכנה להפעיל את הצעדים החלופיים העומדים לרשותה.

איראןהסכם גרעיןמרקו רוביו

מרקו רוביו אל תמכרו את ביטחון המזרח התיכון בשביל שקט זמני במצרים פתיחת המצרים היא סוכרייה זמנית שאיראן נותנת כדי לקנות חסינות גרעינית ברגע שיוסרו הסנקציות והלחץ המבצעי ייפסק האיראנים יסגרו את המצרים שוב ויחזרו להעשיר אורניום ב-90% אסור להחליף נכס אסטרטגי כמו פירוק הגרעין בהסכם סחר ימי זמני
אריה
הנשיא טראמפ תמיד אמר שהוא לא יעשה את הטעויות של אובמה ולא יחתום על עסקה רעה אבל הסכם מוגבל בזמן בנושאי הגרעין (Sunset Clauses) הוא בדיוק העסקה הגרועה מ-2015 הגבלת זמן היא הכשר לעזוב את איראן לנפשה עד שהיא תהפוך למדינת סף גרעינית באין מפריע אדוני הנשיא אל תתפתה לפתרון מהיר תעמוד על הבטחתך
פנחס
אם ההסכם ייחתם היום חלון ההזדמנויות של צה"ל לפעול ללא מגבלות מדיניות נסגר בשעות הקרובות ברגע שיש חתימה כל תקיפה ישראלית תיחשב כהתרסה נגד ארה"ב והעולם כולו הדרג הביטחוני חייב להפעיל לחץ מטורף על הקבינט עכשיו או שפועלים באופן כירורגי ומיידי נגד יעדים קריטיים או שמערכת הביטחון תצטרך להסביר לדורות הבאים
ניסים
זה ברור למה כל העולם והמפרץ מרוצים מההסכם להם אכפת רק ממחירי הנפט והסחורות שעוברות במצרים אבל מי שיחטוף את הטילים ואת האיום הקיומי של פצצה אטומית זו ישראל אסור לנו להקריב את ביטחונה של מדינת היהודים כדי להוריד את מחיר הדלק באירופה או בארה"ב הגיע הזמן לשבור את הכלים
ישי
נתניהו ההיסטוריה תשפוט אותך על השעות האלה אם תאפשר לממשל האמריקני לחתום על ההסכם הזה בלי להקים קול צעקה עולמי ובלי להפעיל את חיל האוויר כל מפעל החיים הביטחוני שלך ירד לטמיון אל תהיה חתום על ה-JCPOA גרסה 2 אם ארה"ב מעדיפה את מחירי הנפט על פני קיומה של ישראל תן פקודה ותבהיר שאנחנו מדינה ריבונית
גולדשטיין
חמינאי ואנשיו בבונקר חוגגים מוקדם מדי הם חושבים שהחתימה של רוביו וטראמפ היום תיתן להם חסינות מצה"ל הם שוכחים שישראל מעולם לא לקחה חלק בהסכמים האלה השליחים שמביאים לחמינאי את טיוטת ההסכם צריכים להביא לו גם מסר אחד פשוט הנייר האמריקני לא יגן על צנטריפוגות בנתנז ולא על ראשו של אף בכיר איראני
ינון
הסכם שמביא לפתיחת המצרים עכשיו ישמן את מכונת המלחמה האיראנית בכסף שיזרום בקרוב מה המערב חושב שיקרה עם מיליארדי הדולרים האלה? הם לא ילכו לרווחת אזרחי איראן הם ילכו ישירות לבניית טילים מדויקים כטב"מים וחימוש מחדש של כל השלוחות בבונקרים זו לא דיפלומטיה זו דחיית הקץ שתעלה בדם רב
הראל
הודעת רוביו היא קריאת השכמה אחרונה לירושלים הולכים לחתום לנו מעל הראש על הסכם שמפקיר את העתיד שלנו בשביל מחירי הנפט והסחורות בעולם ראש הממשלה והקבינט חייבים להודיע מיד ובקול רם ישראל לא שותפה למתווה הזה והזכות שלנו לפעול צבאית נגד הגרעין האיראני נשארת בתוקף מלא עם או בלי אישור מוושינגטון
רוברט
בושה וחרפה לטראמפ אין לנו על מי להישען אלה על אבינו שבשמיים וכדי להישען צריך להתקרב
יעקב

