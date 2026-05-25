משרד החוץ האיראני מבהיר כי בשלב הנוכחי לא יתנהל כל דיון על פרטי תוכנית הגרעין של הרפובליקה האסלאמית, למרות דיווחים קודמים כי הנושא יוזכר בטיוטת ההבנות.

לפי הודעת הדובר הרשמי, מזכר ההבנות המתגבש מול ארצות הברית כולל 14 סעיפים שונים, אשר מתמקדים בראש ובראשונה בהבאת סיום מוחלט למלחמה בכל הזירות האזוריות, כולל הלחימה בלבנון, מהלך שצפוי לכפות על ישראל את הפסקת המבצע בצפון.

​בטהרן מתנים את תחילת השיחות בנושא הגרעין, רמות ההעשרה ומאגרי האורניום, ביישום מלא של השלב הראשון בהסכם ובמימוש ההתחייבויות מצד הממשל האמריקני.

רק במידה ותירשם התקדמות בערוץ זה, יפתחו הצדדים במשא ומתן שיעסוק בפיקוח על מתקני האנרגיה של המדינה.

כבר בשלב הראשון איראן דורשת את הסרת הסנקציות המוטלות עליה, מכירה חופשית של נפט ושחרור מלא של מיליארדי דולרים מנכסיה המוקפאים בחוץ לארץ. התנאים האיראניים כוללים גם את הסרת המצור הימי האמריקני, פתיחה של מצר הורמוז ונסיגה מוחלטת של כלל כוחות צבא ארצות הברית מהמרחב הסובב את המדינה.

​בהתייחס למתווה המדיני הבהיר דובר משרד החוץ האיראני כי "בשלב זה לא נדבר כלל על פרטי סוגיית הגרעין. מזכר ההבנות שכולל 14 סעיפים מתמקד בסיום המלחמה ואם זה יקרה, בפרק זמן של 60 יום - יתקיימו שיחות בנושאים הקשורים לגרעין". עמדה זו זכתה לגיבוי מצד דיפלומט בכיר במדינה.

יצוין כי הדרישה מצבא ארה"ב לסגת מהשטח לא הוזכרה בדיווחים קודמים.

​הגורם הדיפלומטי הדגיש בראיון לסוכנות הידיעות המקומית איסנא כי "לא ניתנה התחייבות בטיוטה של איראן לגבי הסכם מסגרת עם ארה"ב בנושא הגרעין והאורניום המועשר ברמה גבוהה". הגורם הוסיף כי סוגיית הניהול העתידי של מצר הורמוז לא תהיה חלק מההסכם הבינלאומי, אלא תיקבע באופן בלעדי במסגרת מגעים ישירים שמנהלת טהרן מול עומאן.

כפי שדווח מוקדם יותר, הסכם מדיני חדש מול איראן עשוי להיחתם כבר היום, כך עולה מדברים שנשא מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו בנושא המשא ומתן עם איראן.

בוושינגטון ציפו להודעה רשמית על השגת הבנות כבר במהלך הלילה האחרון, וממתינים כעת לתשובתה הרשמית של טהרן בנוגע לטיוטה שגובשה.

​המתווה המדיני הנוכחי שואף להביא לפתיחה מחודשת של המצרים לצד הגדרת מסגרת זמנים ברורה להמשך השיחות בסוגיית הגרעין. המהלך האמריקני זוכה לגיבוי נרחב מצד מדינות המפרץ וישנו קונזנזוס בינלאומי רחב בקרב מדינות המערב כי מדובר בצעד הנכון ביותר בעת הנוכחית, למרות התסכול בישראל מן המהלך.

​במסגרת הצהרה הרשמית על סטטוס המשא ומתן אמר מזכיר המדינה מרקו רוביו כי "אנחנו עדיין בתהליך עבודה. כפי שאמרתי, אתה יודע, חשבנו שאולי יהיו לנו חדשות אמש. אולי היום, לא הייתי מסיק מזה יותר מדי. לוקח קצת זמן לקבל תשובה.

"אז יש לנו את מה שאני חושב שהוא דבר די מוצק על השולחן מבחינת היכולת שלהם לפתוח את המצרים, להביא לפתיחת המצרים, להיכנס למשא ומתן אמיתי מאוד, משמעותי ומוגבל בזמן בנושאי הגרעין. ונקווה שנוכל להוציא את זה לפועל. יש לזה תמיכה רבה במפרץ. יש לזה תמיכה רבה בארצות הברית. ברמה העולמית, כל מדינה שהצגנו לה את זה מבינה שזה לא רק סביר מאוד, אלא שזה הדבר הנכון עבור העולם לעשות", טען רוביו.

"כפי שהנשיא אמר, הוא לא ממהר. הוא לא הולך לעשות עסקה רעה. כלומר, הנשיא לא הולך לעשות הסכם רע. אז בואו נראה מה קורה. ובכן, אנחנו הולכים לתת לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שנבחן את החלופות".