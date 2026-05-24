כיכר השבת
העולם עוקב בדאגה

מה הוא רומז? נתניהו מצייץ תמונה מסתורית שלו לצד טראמפ

לאור הדאגה בישראל מההסכם המסתמן, וברקע השקט עד כה מצד ראש הממשלה בנוגע להתפתחויות, האחרון החליט לפרסם בשעה  האחרונה פוסט - ציוץ ובו הוא נראה לצד נשיא ארה"ב | התמונה יכולה להצביע על תיאום בין ישראל לארה"ב מאחורי הקלעים, או להיתפס כניסיון הרגעה מלאכותי (חדשות) 

מאז התקבלו הדיווחים על ההסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן, בלשכת ראש הממשלה שמרו על שתיקה רועמת.

מלבד כמה תדרוכים פעם בשם "גורם מדיני" או "גורם מדיני בכיר" - אם אכן מדובר ב, עד כה לא זכינו להתייחסותו של ראש הממשלה למגדל הקלפים ההולך וקורס למול עיני אזרחי ישראל.

אם נאמין שאותם דיווחים אכן מגיעים מלשכת ראש הממשלה, ניתן לשמוע מהם בעיקר דאגה. "זה נראה כמו הסכם רע לישראל", צוטט אותו גורם. לאחר שעות, הגורם המדיני אמר כי הבטיח שאיראן תצטרך למסור את האורניום בסוף התהליך, וכי ללא זה לא יהיה הסכם.

אחר הצהריים, הגיע המסר הרשמי הראשון מבית ראש הממשלה נתניהו.

תמונה שלו, לצד נשיא ארה"ב, מתחתיו הציטוט המפורסם של הנשיא לפיו "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

ניתן לפרשן בדרכים שונות את הפוסט הזה שפרסם ראש הממשלה נתניהו. בתמונה נראים השניים, נתניהו עומד לפני הנשיא טראמפ, מאחוריו דגל ישראל, לצדו, מעט מאחוריו, הנשיא טראמפ ברקע דגל ארה"ב.

באורח מעניין, מתחת לשני המנהיגים נראים אנשי מודיעין מנתחים תמונות לוויין.

אפשרות אחת היא שנתניהו מנסה להעביר לטראמפ "תזכורת" על הבטחת העבר שלו, ברקע ההדרה שחווה ישראל לפי הדיווחים. נתניהו מבהיר לטראמפ כי עליו לעמוד בהבטחותיו - וכי אם לא, ישראל תשלים את המלאכה, מה שעשוי להסביר מדוע נתניהו עומד מעט לפני הנשיא בתמונה - למרות הבדלי ההיררכיה הברורים.

האפשרות השנייה היא שמתרחש תהליך נוסף מאחורי הקלעים, כזה שנתניהו אינו יכול להסביר לציבור הרחב, אולם מנסה להרגיע את העם במסר של חיזוק לפיו הנשיא יעמוד בהבטחתו.

בנימין נתניהודונלד טראמפתקיפה באיראן

עין חדה ישים לב שהעננים מעל ראשיהם של טראמפ ונתניהו היא בעצם מפה של ארץ ישראל השלמה!!
ובא לציון

