עיתון הניו יורק טיימס פרסם הבוקר (חמישי) דיווח מקיף על חילוקי דעות גוברים ומאבקי כוחות פנימיים בצמרת השלטון באיראן, בצל חידוש התקיפות האמריקניות והטלת הספק מצד הנשיא טראמפ בהסכם הפסקת האש.

על פי הדיווח, המתיחות מתרחשת על רקע שבוע האבל והלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, ומציבה זה מול זה את מחנה הנשיא מסעוד פזשכיאן, שתומך בהמשך המשא ומתן עם וושינגטון, לבין אנשי הקו הנוקשה המתנגדים לכל הסכם.

במהלך מסעות הלוויה השבוע, חילוקי הדעות גלשו לאלימות פיזית קשה ברחובות: המון זועם של אנשי הקו הנוקשה תקף את הנשיא פזשכיאן בקריאות "מוות למפייס", בעוד שר החוץ עבאס עראקצ'י הותקף באבנים ונאלץ להימלט. גורמים איראניים רשמיים מתארים את המערכת הפוליטית בטהראן כנתונה ב"תוהו ובוהו" ובמסע האשמות הדדי.

התקפות אלימות במהלך ההלוויה

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על פי הדיווחים מטהרן ומעיראק, ביום שני הקיפו המונים זועמים את הנשיא פזשכיאן במהלך הטקס בטהרן, כשהם צועקים לעברו "מוות למתרפס", "מוות לבוגדים" ו"מוות לנורמליזטורים". בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות ושותפו גם על ידי לשכתו, נראה פזשכיאן מתנדנד ומבולבל, בעוד מאבטחיו מחלצים אותו מהמקום ודוחפים את ההמון לאחור.

גם שר החוץ עבאס עראקצ'י, המזוהה עם המחנה המתון יותר, ספג תקיפה קשה. על פי הדיווחים, עראקצ'י הותקף ביום שני באבן במהלך הטקסים בעיראק, ונמלט בסמטה. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראים התוקפים מניפים דגלים, מקללים אותו וקוראים לרצוח אותו. באחד התיעודים מהתקרית בעיראק, נראים מאבטחים רצים בבהילות כדי לחלץ את שר החוץ מהמקום, כשחפץ כבד, ככל הנראה אבן גדולה, פוגע ברכב הסמוך אליו.