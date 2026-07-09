עיתון הניו יורק טיימס פרסם הבוקר (חמישי) דיווח מקיף על חילוקי דעות גוברים ומאבקי כוחות פנימיים בצמרת השלטון באיראן, בצל חידוש התקיפות האמריקניות והטלת הספק מצד הנשיא טראמפ בהסכם הפסקת האש.
על פי הדיווח, המתיחות מתרחשת על רקע שבוע האבל והלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, ומציבה זה מול זה את מחנה הנשיא מסעוד פזשכיאן, שתומך בהמשך המשא ומתן עם וושינגטון, לבין אנשי הקו הנוקשה המתנגדים לכל הסכם.
במהלך מסעות הלוויה השבוע, חילוקי הדעות גלשו לאלימות פיזית קשה ברחובות: המון זועם של אנשי הקו הנוקשה תקף את הנשיא פזשכיאן בקריאות "מוות למפייס", בעוד שר החוץ עבאס עראקצ'י הותקף באבנים ונאלץ להימלט. גורמים איראניים רשמיים מתארים את המערכת הפוליטית בטהראן כנתונה ב"תוהו ובוהו" ובמסע האשמות הדדי.
התקפות אלימות במהלך ההלוויה
על פי הדיווחים מטהרן ומעיראק, ביום שני הקיפו המונים זועמים את הנשיא פזשכיאן במהלך הטקס בטהרן, כשהם צועקים לעברו "מוות למתרפס", "מוות לבוגדים" ו"מוות לנורמליזטורים". בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות ושותפו גם על ידי לשכתו, נראה פזשכיאן מתנדנד ומבולבל, בעוד מאבטחיו מחלצים אותו מהמקום ודוחפים את ההמון לאחור.
גם שר החוץ עבאס עראקצ'י, המזוהה עם המחנה המתון יותר, ספג תקיפה קשה. על פי הדיווחים, עראקצ'י הותקף ביום שני באבן במהלך הטקסים בעיראק, ונמלט בסמטה. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראים התוקפים מניפים דגלים, מקללים אותו וקוראים לרצוח אותו. באחד התיעודים מהתקרית בעיראק, נראים מאבטחים רצים בבהילות כדי לחלץ את שר החוץ מהמקום, כשחפץ כבד, ככל הנראה אבן גדולה, פוגע ברכב הסמוך אליו.
הסלמה ביטחונית במקביל למשבר הפנימי
במקביל למשבר הפוליטי, המצב הביטחוני באזור הסלים במהירות לאחר שמשמרות המהפכה תקפו ספינות מסחריות במצר הורמוז, צעד שגרר תקיפות אוויריות מסיביות של ארה"ב בחוף הדרומי של איראן ותגובה איראנית בטילים ומל"טים לעבר בסיסים אמריקניים בכווית ובבחריין. כפי שדיווחנו קודם לכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו אמש התייעצות ביטחונית דחופה על רקע ההתפתחויות.
בעיתון האמריקני ציינו כי טרם התקבלה החלטה אם לחזור לעימות צבאי מלא או לדבוק בערוץ הדיפלומטי. מנגד, בסביבת הנשיא האשימו את ארה"ב בבריונות ובהפרת התחייבויותיה, אך גינו בתוקף את תקיפת הבכירים מבית והזהירו כי הפילוג הפנימי משרת את האויב.
"תוהו ובוהו" בטהראן
על פי הדיווח בניו יורק טיימס, גורמים איראניים רשמיים מתארים את המערכת הפוליטית בטהראן כנתונה ב"תוהו ובוהו" ובמסע האשמות הדדי. המתיחות בין מחנה הנשיא פזשכיאן, התומך בהמשך המשא ומתן עם וושינגטון, לבין אנשי הקו הנוקשה המתנגדים לכל הסכם, מגיעה לשיאים חדשים.
כפי שפירטנו בהרחבה, האירועים האלימים במהלך ההלוויה משקפים את הקרע העמוק בצמרת השלטון האיראני. המפגינים קראו לעבר שר החוץ ישירות "מוות למתפשר", בעוד שהנשיא פזשכיאן נאלץ להימלט מההמון הזועם.
0 תגובות