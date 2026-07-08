כאוס במטוס: חברת תעופה לעגה למנהג מעצבן של נוסעים

חברת התעופה האמריקאית סאות'ווסט עוררה מחדש ויכוח סוער על כללי הנימוס בטיסות, לאחר שפרסמה בדיחה ברשת החברתית על נוסעים שקמים מיד לאחר הנחיתה.

"לא תרדו מהמטוס מהר יותר ב-0.001 שניות רק כי קמתם ברגע שהסימן לחגור חגורות בטיחות כבה", כתבה החברה.

הפוסט החריג עורר דיון בין הנוסעים. חלקם טענו כי עמידה מיד לאחר הנחיתה אינה נועדה למהר לצאת, אלא למתוח רגליים אחרי ישיבה ממושכת, להוציא את התיקים ולהיות מוכנים לירידה מהמטוס. אחרים טענו שמדובר בהתנהגות לא מנומסת שמפריעה לנוסעים אחרים וחוסמת את המעבר.

מומחית הנימוסים דיאן גוטסמן אמרה לרשת 'פוקס ניוז' כי הבעיה אינה עצם העמידה, אלא כאשר נוסעים נכנסים למעבר מוקדם מדי, דוחפים או מנסים לעקוף אחרים. לדבריה, יש להמתין עד שיש מקום לנוע בנוחות ולשמור על סדר בתהליך הירידה מהמטוס.

רבים מהנוסעים הסכימו כי העמידה עצמה אינה הבעיה, כל עוד מכבדים את סדר הירידה ולא מפריעים לאחרים.