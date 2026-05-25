פעילי המשט לעזה מסרבים לרדת מהכותרות: אחרי העימותים בנמל אשדוד והסערה בספרד, תיעוד חדש מאוסטריה מצית שוב את הדיון סביבם.
הכל החל כאשר השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פתח את המערכה כשביקר את פעילי המשט האזוקים בנמל אשדוד והצהיר בנחישות מול המצלמות: "נגמרה הקייטנה". למרות הזעם שעורר המהלך בזירה הפוליטית בארץ, כששר החוץ גדעון סער כינה את האירוע "מופע מחפיר" וטען כי בן גביר גורם נזק למדינה, השר לא נסוג והשיב לסער כי "ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות".
אך מתברר שישראל הייתה רק הפרומו.
בספרד, פעילי המשט שגורשו מישראל נתקלו ביד קשה במיוחד מצד המשטרה המקומית בשדה התעופה בבילבאו. שם, השוטרים האירופים לא הסתפקו בתיעודים לטיקטוק; תמונות וסרטונים הראו שוטרים מכים את הפעילים באלות, מרתקים אותם לרצפה ועוצרים ארבעה מהם בגין תקיפת שוטרים והפרת סדר.
בתגובה, משרד החוץ הישראלי "הטריל" את הנציגה הספרדית כשזימן אותה לשיחת בירור והטיח בה את הצביעות וחוסר העקביות של ספרד: מצד אחד מגנים את ישראל על אכיפת המצור, ומצד שני מפעילים אלימות קשה נגד אותם פעילים על אדמתם.
המסע המשיך גם לאוסטריה, שם הוכח שוב ש"מופרעים הם מופרעים בכל מקום". הפעיל ג'וליאן שוטר נעצר בשדה התעופה על ידי שוטרים אוסטרים לאחר שהפר את הסדר הציבורי, ותועד כשהוא נגרר על הרצפה על ידי הכוחות המקומיים.
נראה כי עבור פעילי המשט הללו, שמתעקשים לייצר פרובוקציות בכל נמל אליו הם מגיעים, אולי באמת המקום הכי "בטוח" עבורם הוא עזה שם לפחות לא יחכו להם שוטרים אירופים עם אלות
