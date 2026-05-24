נשיא המדינה יצחק הרצוג הטיח היום (ראשון) ביקורת חריפה על קבוצות השוליים בנוער הגבעות המטילים אימה על פלסטינים ביהודה ושומרון, ברקע האירועים בשבועות האחרונים.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: ״שתים עשרה שנים עברו מאז שעם ישראל כולו התגייס לחפש אחר איל, גיל-עד ונפתלי. ומאז לאורך השנים, הפרס הזה, פרס ירושלים לאחדות ישראל, מוענק כדי לשמר את אותה אנרגיה של אחדות.

יש טקסים שאנחנו נוכחים בהם מתוך הכרת תודה עמוקה. הטקס הזה, עבורי, הוא מן הסוג הזה. לעמוד כאן, ביחד, באירוע שמוקדש ליוזמה שנולדה מתוך כאב עצום, לראות את פני האנשים הנוכחים בחדר הזה, נשים ואנשים שמקדישים את חייהם לאחדות. הרגע הזה הוא זכות, זכות שאני לא מקבל כמובנת מאליה, ובוודאי לא במציאות הנוכחית. כי האחדות שלנו היא אתגר שמלווה אותנו משחק קיומינו היא מקור כוחנו", אמר הנשיא, ועבר לדבר על נושא האלימות בחברה היהודית.

"הלוואי שהייתי יכול לדבר היום רק על אחדות. אולם לצערי הרב עוברים עלינו ימים בהם לא רק האלימות מרימה את ראשה, אלא לצידה, בשולי החברה הישראלית המפוארת, מזדחל לו תהליך איום, תהליך איום של התבהמות. זהו תהליך איטי ומדאיג, שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית, ואנחנו לא ניתן לו", אמר הרצוג.

לדבריו, "יש בתוכנו חלקים שכבר בקושי מזדעזעים מאלימות, חלקים מסוימים אחרים מקלים בה ראש, כמעט ולא עובר יום בלי רצח בחברה הערבית, וכבר אין מי שמזדעזע, או מופתע. יש בשולי החברה שלנו, חלקים שנרמלו אלימות, ויש לצערנו שמגדילים לעשות ואף חוגגים אותה, מתפארים בה.

אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי אספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. מעשים שמטמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית. שמעתי מקבוצת מפקדים בכירים ביהודה ושומרון - שמסכלים טרור בגזרה בהצלחה אדירה - שיש ימים שבהם הם נאלצים לכלות את רוב זמנם, בהתמודדות עם אנרכיסטים עבריינים.

אנו נחשפים להתנהגות מבזה ומכוערת, של קיצוניים, נגד נוצרים ומוסלמים שחיים בקרבנו. כאילו אין שום משמעות למוסר הבסיסי של בני האדם לציוויים בתורת ישראל, על אהבת הגר החי לצידנו. ואנו נחשפים לפעולות בהמיות של קומץ אנשים שחושבים, שלעצירים, נחקרים, או חשודים, אין כל זכויות אנושיות. חביב אדם שנברא בצלם, נאמר במקורותינו". הדברים האחרונים כוונו לעבר בן גביר שהצטלם לצד עצורי המשט.

"אני עומד כאן ואומר בקול – אחדות מתחילה באנושיות. ושמירה על כבוד האדם, על צלם א-לוהים שבו, הוא תנאי יסוד לכל הבנין שאנחנו בונים. גם במלחמה הצודקת מכל המלחמות, כן במלחמה הצודקת מכל המלחמות, אנו מוכרחים לשמור על צלם הא-לוהים שבתוכנו ושל כל מי שחי בקרבנו, או לצידנו.

העם שלנו הוא עם מפואר, עם כוחות עצומים, אך כדי שנוכל לפעול איתם, עלינו לשים קווים אדומים. אסור להתעלל בעצירים, נתעבים ככל שיהיו. אסור לקחת את החוק לידיים, אסור לפגוע בבני דתות אחרות ובסמליהם, ואסור לנו להכיל את ההתבהמות הזו, המגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו", דברי הרצוג.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מיהר להגיב לדברים בסרטון משלו:

״נשיא שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא. נקודה.

אני גאה בשינויים שהובלתי בבתי הסוהר, בהפסקת הקייטנות למחבלים, בכך שבתי הסוהר הפכו להיות בתי סוהר של אמת - והעובדה שמדינת ישראל כבר לא נותנת את הלחי השנייה לתומכי טרור.״