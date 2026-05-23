אפקט הדומינו: 10 מדינות אוסרות על כניסת בן גביר

סערה דיפלומטית חסרת תקדים פורצת סביב ישראל: שר החוץ של צרפת, ז'אן־נואל בארו, הודיע הערב (שבת) כי לא תותר כניסתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לשטח המדינה. ההחלטה הדרמטית הופכת את צרפת למדינה העשירית שמחרימה רשמית את בן גביר ואוסרת על כניסתו לשטחה.

בפוסט חריף ברשת X, קרא שר החוץ הצרפתי למדינות האיחוד האירופי להצטרף ליוזמה ולהטיל סנקציות כלכליות ומדיניות קשות נגד השר הישראלי. "איננו תומכים ביוזמת המשט, אך לא נשלים עם כך שאזרחים צרפתים יהיו נתונים לאיומים, הפחדות או אלימות – ועוד מצד איש ציבור", תקף השר הצרפתי. צרפת מצטרפת לרשימה הולכת ומתארכת של מדינות שכבר נקטו בצעד הקיצוני הזה: סלובניה, אוסטרליה, קנדה, הולנד, נורווגיה, בלגיה, ספרד, ניו זילנד ופולין. רק אתמול הודיע משרד החוץ בוורשה על איסור כניסה דומה, לאחר ששר החוץ הפולני, רדוסלאב סיקורסקי, זימן לשיחת נזיפה דחופה את שגריר ישראל, דרש פתיחת חקירה פלילית נגד האחראים להשפלת הפעילים, ותבע מישראל להתנצל רשמית על היחס שקיבלו אזרחיו. הסרטונים שהציתו את הסערה סערת בן גביר ופעילי המשט: שגריר ארה"ב בישראל האקבי מצטרף לביקורת העולמית דניאל הרץ | 20.05.26 הסערה הבינלאומית פרצה בעקבות סרטון רשמי שהפיץ בן גביר מוקדם יותר השבוע, שבו תועדו פעילי המשט הבינלאומי כשהם כפותים באזיקים, כורעים על ברכיהם וראשם מורכן בצורה משפילה כלפי מטה. בתיעוד נראה בן גביר כשהוא מתהלך בגאווה בין העצורים, מטיח באחד מהם "עם ישראל חי", ומניף את דגל המדינה תוך שהוא קורא לעברם: "ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית".

ברקע הסרטון נשמע המנון המדינה ("התקווה") מתנגן בעוצמה, בזמן שאנשי כוחות הביטחון נראים משתיקים בכוח פעילי שמאל ומשליכים לרצפה פעילה שצעקה "שחררו את פלסטין". בן גביר תועד כשהוא אומר ללוחמים בשטח "עבודה טובה", ומפטיר לעבר הסובבים בהתייחסו לזעקות הקשות של אחת העצורות: "לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש".

לפי מקורות ביטחוניים בכירים, הסרטונים הללו צולמו בשלושה מתחמים שונים: חלקם באזורים שהיו תחת אחריות משולבת של צה"ל והמשטרה, ואילו החלק המרכזי שבו תועדה הפעילה הצועקת לעבר השר התרחש בתוך מתחם שהיה באחריות ובשליטה מלאה של שירות בתי הסוהר (שב"ס).

ביקורת חריפה גם מארה"ב

גם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הצטרף לביקורת העולמית. בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות, רתח האקבי בזעם וכתב: "תדהמה ומבוכה מצד כל גורם בכיר בישראל, כולל ראש הממשלה, הנשיא, שר החוץ ושגריר ישראל בארה"ב בעקבות מעשיו הבזויים של בן גביר". לדבריו, "המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. מעשים בזויים".

בתוך כך, בכירים בצה"ל זעמו על סרטון ההשפלה שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ואמרו כי "הוא גרם לפיגוע אסטרטגי, זה מעשה חסר אחריות". הבכירים הוסיפו כי בדרג המדיני "קיבלו מה שרצו. המשימה שלנו כצה"ל הייתה מושלמת עד כה. עשינו הכול כדי לפעול בצורה נקייה, בלי שום כותרות בעולם".

צווי מעצר סודיים בהאג?

אלא שהחרם המדיני של עשר המדינות הוא רק קצה הקרחון של התסבוכת המשפטית שמאימה על בכירי הממשלה. במקביל לסגירת השערים באירופה, נחשף כי במשרד התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) פועלים בחשאיות מוחלטת להוצאת צווי מעצר בינלאומיים וסודיים נגד השר איתמר בן גביר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובכירים נוספים במערכת הפוליטית והביטחונית בישראל.

צווי מעצר סודיים אלו משמעותם שאם השרים ינחתו במדינה החברה באמנת רומא, הם עלולים להיעצר ישירות בשדה התעופה מבלי שניתנה להם אזהרה מראש. יצוין כי בדומה לבן גביר, גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' סופג מכה אנושה למעמדו הבינלאומי, לאחר שכבר הוכרז כ"פרסונה נון גראטה" (אישיות בלתי רצויה) בשמונה מדינות שונות בעולם, מה שמסמן את בידודה המדיני הקיצוני של ממשלת ישראל הנוכחית בזירה הגלובלית.

