מייק האקבי ( צילום: שלומי יוסף )

שגריר הידידה הגדולה מצטרף לביקורת העולמית: שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי התייחס הערב (רביעי) לסרטון ההשפלה של פעילי המשט לעזה שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות, רתח האקבי בזעם וכתב: "תדהמה ומבוכה מצד כל גורם בכיר בישראל, כולל ראש הממשלה, הנשיא, שר החוץ ושגריר ישראל בארה"ב בעקבות מעשיו הבזויים של בן גביר". לדבריו, "המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. מעשים בזויים". בן גביר, די! לא הכל מותר בשביל לקושש עוד קולות לבחירות // טור דעה

הדובר של בן גביר מגיב: "די! הפסקנו להיות ילדי כאפות!" // דעה בתוך כך, בכירים בצה"ל זעמו על סרטון ההשפלה שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ואמרו כי "הוא גרם לפיגוע אסטרטגי, זה מעשה חסר אחריות". הבכירים הוסיפו כי בדרג המדיני "קיבלו מה שרצו. המשימה שלנו כצה"ל הייתה מושלמת עד כה. עשינו הכול כדי לפעול בצורה נקייה, בלי שום כותרות בעולם". כך על פי דיווח של יוסי יהושע ב'ווינט'.

הודעתו של האקבי ( צילום מסך מתוך רשת X )

כזכור, בן גביר הגיע היום לנמל אשדוד לסיור מיוחד, שם עמד מקרוב אחר פעילות כוחות המשטרה ולוחמי שירות בתי הסוהר שסיכלו ניסיון של פעילי משט להפר את הסדר הציבורי. כשהוא מניף את דגל ישראל אל מול המצלמות, הבהיר בן גביר כי מדיניות הממשלה השתנתה מקצה לקצה.

בעקבות כך, פרצה מתיחות חריפה בין ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ גדעון סער לבין השר בן גביר. סער מתח ביקורת חריפה על התנהלות בן גביר ואמר כי הוא גרם נזק למדינת ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב: "לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. עם זאת, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי".

"גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה", כתב שר החוץ בהודעה חריפה. "הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. לא, אתה לא הפנים של ישראל".

השר בן גביר לא איחר להגיב לדברי סער, ומסר תגובה נחרצת: "יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה".